Strahuje se da će se koristiti za prisluškivanje: Kina gradi "superambasadu" vrijednu 255 miliona funti

Kritičari su upozoravali na potencijalnu prijetnju po nacionalnu bezbjednost zbog blizine lokacije finansijskom centru u Londonu.

Kina je 2018. godine kupila lokaciju planirane nove ambasade u Rojal Mint Kortu, blizu Londonske kule, za 255 miliona funti.

Izražena je zabrinutost da bi kineski operativci mogli da iskoriste ovu lokaciju za prisluškivanje i neovlašćeno prikupljanje informacija.

Dodatna pitanja o prirodi prijetnje koju predstavlja Peking pokrenuta su prošle godine, nakon što je propao sudski postupak protiv dvojice muškaraca optuženih za špijunažu u korist Kine.

Uzete sve relevantne okolnosti

Stiv Rid, državni sekretar za stanovanje, zajednice i lokalnu samoupravu, naveo je u saopštenju:

- Prilikom donošenja ove odluke uzete su u obzir sve relevantne okolnosti. Odluka je sada konačna, osim ako ne bude osporena pred sudom - naveo je Rid.

U izveštaju urbanističkog inspektora, objavljenom danas, dva puta se navodi da su odluke o ambasadama „neutralne po pitanju koja je to država", i da "nije moguće diskriminisati na osnovu potencijalne namjene".

- U suprotnom, to bi moglo dovesti do neodržive situacije u kojoj bi ambasada jedne države bila dozvoljena, dok bi ambasada druge države bila odbijena - rečeno je.

Proces započet 2018. godine

Dalje se u izvještaju navodi:

- U tom smislu, bilo kakav etički ili sličan prigovor protiv otvaranja ambasade za određenu zemlju ne može predstavljati relevantan urbanistički razlog - navodi se

Britanska vlada je saopštila da odluka slijedi proces započet 2018. godine.

- Nakon opsežnih pregovora u posljednjim mjesecima, kineska vlada se saglasila da objedini svojih sedam postojećih lokacija u Londonu na jednu lokaciju, što donosi jasne bezbjednosne prednosti - saopšteno je.