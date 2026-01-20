Vlada FBiH dobila pismo namjere američke kompanije za Južnu interkonekciju i aerodrome u Sarajevu i Mostaru

Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju o zaprimljenom Pismu namjere američke kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC, čime je otvoren institucionalni i transparentan dijalog o mogućnostima razvoja ključnih infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH, prije svega u oblasti energetike i saobraćaja.

Usvojena Informacija ne znači dodjelu koncesije niti preuzimanje bilo kakvih obaveza, već predstavlja osnov za razgovore, analize i razmatranje mogućih modela saradnje, isključivo u skladu sa važećim zakonodavstvom i javnim interesom.

Energetska sigurnost

Pismo namjere, koje je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostavila kompanija AAFS Infrastructure and Energy LLC, odnosi se na integrisani infrastrukturni okvir koji uključuje razvoj nove gasne interkonekcije između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske (Južna interkonekcija), izgradnju gasnih elektrana s pratećom gasnom infrastrukturom, kao i modernizaciju međunarodnih aerodroma u Sarajevu i Mostaru.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić istakao je da današnja odluka Vlade predstavlja odgovoran i realan institucionalni korak ka jačanju energetske sigurnosti Federacije BiH.

- Federacija BiH se danas snabdijeva prirodnim gasom iz samo jednog pravca i iz jednog izvora. To je ozbiljan rizik, posebno u zimskim mjesecima. Južna interkonekcija je strateški projekat koji nam omogućava diverzifikaciju izvora i pravaca snabdijevanja, veću sigurnost i stabilniji energetski sistem - izjavio je ministar Lakić, te naglasio da Vlada FBiH jasno razdvaja pojedinačne projekte i da će se svaki od njih razmatrati odvojeno, transparentno i isključivo u okviru zakona.

- Ovo nije odluka o koncesiji niti ugovor. Ovo je poruka da Federacija BiH želi razgovarati, analizirati i planirati odgovorno. Svi procesi će biti javni, zakoniti i vođeni u interesu građana - poručio je Lakić.

Širi razvoj FBiH

On je dodao da je izgradnja nove gasne infrastrukture važna i za širi razvoj Federacije BiH, uključujući stabilnost elektroenergetskog sistema, industrijski razvoj i modernizaciju saobraćajne infrastrukture, istaknuvši: „Pouzdana energija je osnov za razvoj industrije, nova radna mjesta i jačanje međunarodne povezanosti. Naš cilj je dugoročno stabilan, siguran i održiv energetski sistem Federacije BiH.“

Zaključkom Vlade Federacije BiH zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nastavi institucionalni dijalog u okviru svojih nadležnosti, te da, po potrebi, pripremi izmjene i dopune Zakona o južnoj interkonekciji kako bi se omogućila realizacija projekta i kroz druge modele, uključujući i koncesioni model. Ministarstvo će o svim narednim aktivnostima redovno informisati Vladu Federacije BiH i javnost.