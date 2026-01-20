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OBEĆANJA

Šta se desilo s najavljivanim milionskim projektima: Najveće investicije u BiH kojih nije bilo

Od kineskih fabrika do domaćih megaprojekata, desetine milionskih ulaganja ostale su na nivou najava, studija i političkih obećanja

Blok 7: Jedna od najvećih propalih investicija. Facebook

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

20.1.2026

Javna svađa između bivšeg gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića i bivšeg premijera Federacije BiH Edhema Bičakčića o navodnom odbijanju velikih tursko-američkih investicija možda djeluje kao lični obračun političkih veterana, ali u stvarnosti razotkriva suštinu domaćeg investicionog modela - u BiH se godinama više ulaže u najave nego u realizaciju.

Dok se političari prepiru oko zasluga, iza njih ostaje dugačak niz projekata koji su pompezno najavljivani, predstavljani kao historijski iskoraci i razvojne prekretnice, a koji su završili kao makete, studije izvodljivosti ili puke političke parole.

"Čudo" u Trnovu

Jedan od takvih primjera je Buroj Ozone u Trnovu, višegodišnje najavljivani turističko-rezidencijalni kompleks koji je tadašnji načelnik Ibro Berilo predstavljao kao investiciju koja će promijeniti ekonomsku sliku općine. Godinama su najavljivani hoteli, apartmani i nova radna mjesta, govoreno je o ulaganju više od četiri milijarde KM, ali projekt nikada nije izašao iz faze obećanja.

Buroj Ozone: Ostalo je na 3D prezentaciji. Facebook

Sličnu sudbinu dijele i infrastrukturni projekti od „strateškog značaja“. Aerodrom Trebinje deceniju i po se periodično vraća u javnost kao gotova stvar - s investitorima, rokovima i mapama letova - ali bez ijednog stvarnog koraka ka izgradnji. Isto važi i za Aerodrom Bihać, koji je trebao biti razvojni generator Unsko-sanskog kantona, a ostao je simbol beskrajnih studija i promijenjenih lokacija.

Prvi putnici se najavljivali još 2023.. Facebook

Na taj domaći investicioni folklor savršeno su se nadovezale i kineske najave. Fabrika za proizvodnju rigips ploča u Ugljeviku, vrijedna približno 50 miliona eura, najavljena je 2022. godine uz obećanja o stotinu novih radnih mjesta. Tri godine kasnije - fabrike nema, rokovi su pomjereni, a nova nada vezana je za kraj 2026. godine.

Tišina investitora

Ni COSCO-ov “Land–Sea Express” u Tuzli, koji je trebao grad povezati s lukama Rijeka i Ploče i uključiti ga u “Novi put svile”, nikada nije zaživio kao stalni servis. Ostali su tek povremeni, ad hoc transporti i potpuna tišina investitora.

Najveće kinesko direktno ulaganje, vjetropark Ivovik, pretvorilo se u pravnu i društvenu dramu obilježenu sudskim sporovima, optužbama za nezakonito oduzimanje zemljišta i sumnjama u način dodjele koncesija.

Zajednički imenitelj

Zajednički imenitelj svih ovih slučajeva - od Trnova i Bihaća do Ugljevika i Ivovika - jeste obrazac u kojem su najave važnije od gradilišta, a politički poeni vredniji od stvarnih rezultata. Investicije služe kao sredstvo političke promocije, dok se odgovornost gubi u magli pomjerenih rokova i novih obećanja.

# BUROJ OZONE
# INVESTICIJE
# TRNOVO
# AERODROM BIHAĆ
# BLOK 7 TERMOELEKTRANE TUZLA
# AERODROM TREBINJE
# TUZLA
# BIH
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