Šta se desilo s najavljivanim milionskim projektima: Najveće investicije u BiH kojih nije bilo

Javna svađa između bivšeg gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića i bivšeg premijera Federacije BiH Edhema Bičakčića o navodnom odbijanju velikih tursko-američkih investicija možda djeluje kao lični obračun političkih veterana, ali u stvarnosti razotkriva suštinu domaćeg investicionog modela - u BiH se godinama više ulaže u najave nego u realizaciju.

Dok se političari prepiru oko zasluga, iza njih ostaje dugačak niz projekata koji su pompezno najavljivani, predstavljani kao historijski iskoraci i razvojne prekretnice, a koji su završili kao makete, studije izvodljivosti ili puke političke parole.

"Čudo" u Trnovu

Jedan od takvih primjera je Buroj Ozone u Trnovu, višegodišnje najavljivani turističko-rezidencijalni kompleks koji je tadašnji načelnik Ibro Berilo predstavljao kao investiciju koja će promijeniti ekonomsku sliku općine. Godinama su najavljivani hoteli, apartmani i nova radna mjesta, govoreno je o ulaganju više od četiri milijarde KM, ali projekt nikada nije izašao iz faze obećanja.