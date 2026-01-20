Ekonomski stručnjak Igor Gavran za "Avaz" otkriva kako će se "carinski rat" u svijetu odraziti na BiH

Dok traju geopolitička previranja, tenzije zbog Grenlanda rastu, a Amerika prijeti Evropi uvođenjem novih carina postavlja se pitanje gdje je u svemu tome Bosna i Hercegovina i kako će se nove tenzije odraziti na naše ekonomsko tržište.

- Direktnih posljedica ne bi trebalo biti, jer SAD su već praktično onemogućile izvoz na ovo tržište još ranije, kada su uvele nerazumno visoku carinsku stopu, tako da na ovom tržištu mi više nemamo šta izgubiti - kazao je za "Avaz" ekonomski stručnjak Igor Gavran.

Kada je riječ o eventualnim američkim dodatnim carinama na uvoz iz EU, Gavran objašnjava da bi one mogle imati posredne negativne efekte na naš izvoz u EU, u slučajevima kada kupci naših proizvoda tamo ugrađuju komponente iz BiH u svoje proizvode za izvoz u SAD.

- Ako njihov izvoz prestane ili se smanje pa se smanji i proizvodnja i tražnja za našim proizvodima, to bi imalo posljedične negativne efekte na bosanskohercegovačke izvoznike - kazao je.

Kontramjere

S druge strane, ako bi EU uvela kontramjere za američki izvoz u EU, to bi moglo imati pozitivne efekte u smislu otvaranja prostora na EU tržištu za vise bh proizvoda, ako u bilo kojoj oblasti na koju bi se ove mjere odnosile mi imamo konkurentne proizvode.

- Ukoliko bude negativnih efekata na one bh izvoznike koji svoju robu prodaju i na domaćem tržištu, oni bi eventualno mogli pokušati nadomjestiti izvozne gubitke višim cijenama na domaćem tržištu, ali to u većini slučajeva ne bi bilo opravdano a zbog konkurencije često ni izvodljivo. Cijene robe i usluga u BiH su i danas na nerealno visokom nivou i nema opravdanja da se ovi geopolitički poremećaji iskoriste kao izgovor za dodatna poskupljenja - kazao je.

Sami sebi neprijatelji

Gavran je zaključio sa rečenicom da Bosna i Hercegovina najviše štete nanosi sama sebi zbog odsustva odgovarajuće ekonomske politike i odgovornog upravljanja javnim finansijama, te da i u oblasti cijena imamo puno prostora za mjere kojima bi mogli poboljšati stanje kada bi bilo znanja i volje vlasti.