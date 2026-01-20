Nastavak fiskalne reforme: Predstavnički dom PFBiH usvojio Zakon o fiskalizaciji transakcija, evo šta će podrazumijevati

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Zakon o fiskalizaciji finansijskih transkacija, a da bi on stupio na snagu bit će potrebno da ga usvoji i Dom naroda. Cilj ovog zakona je modernizacija finansijskog sistema, smanjenje sive ekonomije i stvaranje pravednijih tržišnih uslova za sve.

Za ovaj zakon glasala su 52 zastupnika, osam je bilo suzdržanih i 18 je bilo protiv.

Prvih šest mjeseci će se primjenjivati testno kako bi se poslovnim subjektima omogućio period za prilagodbu. Nova fiskalizacija uvodi digitalan i transparentan sistem izvještavanja o svim poslovnim transakcijama u realnom vremenu. Svaki fiskalni uređaj bit će direktno povezan s Poreznom upravom FBiH, što omogućava tačnije praćenje PDV-a i jasnije definisanje poreznih obaveza.

Nelojalna konkurencija

Svaka transakcija, svaka promjena u poslovanju biti evidentirana u trenutku kada se desi. Time se uklanja prostor za neprijavljene prometne aktivnosti i nelojalnu konkurenciju.

U periodu tranzicije predviđena je besplatna aplikacija za samostalne poduzetnike, pomoć pri instalaciji i obuci, detaljni vodiči i upute na web stranici Porezne uprave FBIH.

Pored firmi, trgovina, ugostitelja i obrta, fiskalizacija uključuje i fizičke osobe koje ostvaruju dugoročne prihode kroz neregistrovanu samostalnu djelatnost u iznosu većem od 5.000 KM godišnje. Time se stvaraju jednaki uslovi za sve učesnike na tržištu, bez obzira na oblik poslovanja.

Usvojeno je i šest amandmana koje je uputila Vlada FBiH, a kojim se jasnije preciziraju pravne norme koje se odnose na ključne pojmove relevantne za primjenu odredbi ovog zakona, te se na ovaj način osigurava pravna sigurnost, transparentnost i dosljedna primjena zakona.

Advokatska djelatnost

Utvrđenim amandmanima na Prijedlog ovog zakona se definira i momenat fiskalizacije kod advokatske djelatnosti, zatim se uvodi načelo operativne neutralnosti koja isključuje favoriziranje jednog operatera telekomunikacijske mreže. Utvrđenim amandmanima se i povećava garancija kod registriranih proizvođača fiskalnog sistema (ESET) sa 500.000 KM na jedan milion KM. Pored toga, utvrđena su i izuzeća koja se odnose na javna preduzeća elektroprivrede i pošte, kao i Razvojnu banku Federacije BiH.

Prvi efekti reforme očekuju se već u drugoj polovini 2026. godine.