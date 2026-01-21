Na mostarskom aerodromu broj letova znatno smanjen, ali od 1. maja počinje

Aerodrom Mostar bilježi veliki rast broja putnika. Prošla godina završena je s više od 72 hiljade putnika, uz najavu stabilizacije linija i velikih infrastrukturnih ulaganja.

Iz uprave su zadovoljni brojem putnika, koji je, ističu, u skladu s njihovim planovima.

Od osnivanja Aerodroma Mostar ovo je, ističu, druga najbolja godina.

Broj letova smanjen

Iako je broj letova na mostarskom aerodromu sada znatno smanjen, Zagreb i Beograd su ostale cjelogodišnje linije.

2025. godina za Aerodrom Mostar je bila u okviru očekivanja, govori za BHRT radnik Тurističke agencije na aerodromu.

Dodaje da bi broj od 72 hiljade putnika u prošloj godini bio mnogo veći da su se realizirali letovi za Istanbul i da nisu u 9. mjesecu morali zaustaviti letove prema Minhenu i Napulju.

Ove godine očekuju povećanje letova za 10 posto, zahvaljujući uvođenju čarter letova iz Dublina i za Bejrut.

Izgradnja solarne elektrane

Fokus uprave mostarskog aerodroma u ovoj godini je i ulaganje u infrastrukturu, kako bi se od 2027. moglo krenuti u širenje mreže ruta i daljnji rast saobraćaja.

Treći projekat je i izgradnja solarne elektrane radi smanjenja troškova električne energije. 2026. godina bit će i godina stabilizacije poslovanja, analizirat će se dosadašnje linije kako bi se zadržale one isplative, dok će se neisplative postupno ukidati, a od 1. maja počinje prava sezona za Stuttgart, Düsseldorf i ostale destinacije, piše BHRT.