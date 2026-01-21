Sjeverna Koreja proizvodi dovoljno nuklearnog materijala godišnje za 10-20 komada oružja

Sjeverna Koreja proizvodi dovoljno nuklearnog materijala godišnje za do 20 komada oružja, izjavio je u srijedu južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung, upozoravajući da bi ambicije Pjongjanga mogle predstavljati globalnu opasnost.

Sjever je izveo svoj prvi atomski test 2006. godine, kršeći rezolucije UN-a, a sada se vjeruje da posjeduje desetine nuklearnih bojevih glava.

- Čak i sada se u Sjevernoj Koreji proizvode nuklearni materijali dovoljni za proizvodnju 10 do 20 nuklearnih oružja godišnje - rekao je Lee novinarima na novogodišnjoj konferenciji za novinare.

Istovremeno, Sjever nastavlja da poboljšava svoju tehnologiju balističkih raketa dugog dometa usmjerenih na napad na kopno SAD-a, dodao je Lee.

- U nekom trenutku, Sjeverna Koreja će osigurati nuklearni arsenal za koji vjeruje da joj je potreban za održavanje režima, zajedno s ICBM sposobnostima sposobnim da ugroze ne samo Sjedinjene Države već i širi svijet - rekao je, misleći na interkontinentalne balističke rakete.

- A kada dođe do viška, to će otići u inostranstvo - izvan svojih granica. Tada će se pojaviti globalna opasnost - rekao je.

Pjongjang je decenijama opravdavao svoje nuklearne i raketne programe kao sredstvo odvraćanja od navodnih napora Washingtona i njegovih saveznika da promijene režim.

Pragmatičan stav je potreban u rješavanju sjevernokorejskog nuklearnog pitanja, rekao je Lee, dodajući da bi "pristup u stilu Trumpa" mogao pomoći u komunikaciji s Pjongjangom.

- Obustava proizvodnje nuklearnog materijala i razvoja interkontinentalnih balističkih raketa, kao i zaustavljanje izvoza u inostranstvo, također bi bili dobitak - rekao je.