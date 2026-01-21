Grenland i Odbor za mir "pomračili" fokus na rat: Ništa od potpisivanja plana za obnovu Ukrajine u Davosu?

Potpisivanje plana za oporavak Ukrajine, koje je planirano na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, odgođeno je, saznaje Financial Times.

Planirano objavljivanje plana prosperiteta vrijednog 800 milijardi dolara, koji je trebao biti dogovoren i potpisan između Ukrajine, Evrope i SAD-a na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ove sedmice, odgođeno je, prema riječima šest zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti, navodi britanski list.

Neslaganje između evropskih zemalja

Razlog odgađanja, prema ovim zvaničnicima, jeste duboko neslaganje između evropskih država i Vašingtona oko Grenlanda i predloženog Odbora za mir, kojim bi predsjedavao predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump), a koji bi se bavio nadzorom Gaze i drugim globalnim sukobima.

– Za sada nema potpisivanja – rekao je jedan od zvaničnika.

Drugi je naveo da evropske prijestolnice ne mogu jednostavno ignorisati postupke američkog predsjednika po pitanju Grenlanda dok pokušavaju ostvariti napredak po drugim pitanjima vezanim za Trampove prijedloge, poput Ukrajine.

– Niko nije raspoložen da organizuje veliki spektakl oko sporazuma s Trampom u ovom trenutku – rekao je treći zvaničnik, dodajući da su kontroverze oko Grenlanda i Odbora za mir pomračile ranije planirani fokus na Ukrajinu na sastanku u Davosu.

Plan prosperiteta za Ukrajinu nije odgođen na neodređeno vrijeme, reklo je šest zvaničnika, te bi mogao biti potpisan kasnije.

Tramp je zaprijetio uvođenjem carina za osam evropskih saveznika iz NATO-a kao odgovor na njihovu odluku da pošalju trupe na dansko arktičko ostrvo Grenland radi vojne vježbe, što je izazvalo ono što evropski zvaničnici opisuju kao najozbiljniju transatlantsku krizu u posljednjih nekoliko decenija, podsjeća britanski list.

Većina država odbila pozive

Također je uznemirio evropske prijestolnice pozivajući ih da se pridruže predloženom Odboru za mir, za koji mnogi u Evropi strahuju da je osmišljen s ciljem marginalizacije UN-a kao foruma za posredovanje u globalnim sukobima.