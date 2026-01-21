U pojedinim trgovinama hljeb skuplji do 30 feninga, rastu cijena tu neće biti kraj

U pojedinim trgovinama na području entiteta Republika Srpska zabilježen je rast cijene hljeba i do 30 feninga. Građani kažu da ih je novo poskupljenje neugodno iznenadilo, a postoji mogućnost da u narednom periodu dođe i do povećanja cijena ostalih pekarskih proizvoda.

Iz pekarske industrije poručuju da su korekcije cijena neizbježne zbog povećanih troškova rada i električne energije, te da bez tih mjera nije moguće osigurati kontinuitet proizvodnje.

Blago poskupljenje brašna

Direktor firme iz Prijedora Zoran Kos rekao je za portal Srpskainfo da bi eventualni rast cijena električne energije i plata mogao dovesti do blagog poskupljenja brašna.

- Govorimo o povećanju od pola marke do marku po vreći od 25 kilograma, koja sada košta od 22 do 28 KM, u zavisnosti od kvaliteta. Ako do poskupljenja dođe, ono bi iznosilo od dva do četiri feninga po kilogramu - kazao je Kos, dodajući da će konačne kalkulacije biti napravljene nakon što utvrde troškove struje.

Predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina Radenko Pelemiš naglašava da među pekarima za sada nema odluke o novim poskupljenjima i da će se čekati da se sagledaju svi ulazni troškovi.

- Napravit ćemo računicu i vidjeti koja je najniža cijena sa kojom možemo poslovati, jer ne možemo raditi u minusu. Plate pekara moraju rasti da bismo zadržali radnu snagu, ali u naredna dva mjeseca sigurno nećemo dirati cijene, jer imamo dovoljne zalihe brašna - istakao je Pelemiš.

Iz prijedorskog Udruženja za zaštitu potrošača "Don" upozoravaju da su poskupljenja neopravdana.

Udar na džepove građana

Izvršna direktorica ovog udruženja Murisa Marić smatra da pekari imaju prostor da racionalizuju poslovanje bez udara na džepove građana.

- Svjedoci smo da se ogromne količine pekarskih proizvoda dnevno bacaju. Kada bi se sabralo koliko hljeba i peciva završi u otpadu, vidjelo bi se da su tu gubici daleko veći od onih koje pokušavaju da nadomjeste poskupljenjima - istakla je Marić.

Banjalučanka Marija Arsenić kaže za Srpskainfo da su je nova poskupljenja pekarskih proizvoda neprijatno iznenadila.