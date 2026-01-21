"Avaz" saznaje: Delegacija sutra kod Nikšića, traže podršku za kontroverzni posao

Rukovodstvo BH Telecoma sutra će ujutro na sastanku kod premijera Federacije BiH Nermina Nikšića pokušati dobiti političku podršku za planiranu akviziciju kompanije Telemach, jedan od najkontroverznijih poslovnih poteza u posljednjim decenijama.

Prema informacijama “Avaza”, delegacije BH Telecoma i Telemacha sutra će održati sastanak u zgradi Vlade Federacije BiH, a već tokom dana na sjednici Vlade mogla bi se desiti i formalna podrška ovom poslu.

Opteretiti bilanse

Riječ je o akviziciji koja je od samog početka izazvala niz dilema u stručnoj i političkoj javnosti. U ranijim analizama i upozorenjima problematizirani su netransparentnost procesa i nedostatak jasnih, javno dostupnih procjena vrijednosti akvizicije. Nadalje, upitna je visina potencijalnog finansijskog opterećenja za BH Telecom, kompaniju u većinskom državnom vlasništvu. Također, nema jasnog strateškog dokumenta koji bi objasnio dugoročne koristi za građane i Federaciju BiH.

Više ekonomskih analitičara ranije je upozoravalo da bi ovakav potez mogao dugoročno opteretiti bilanse BH Telecoma, dok su sindikati i dio političkih aktera tražili dodatna objašnjenja o stvarnim efektima akvizicije.

Imovina pod hipoteku

Nedavno je Kolegij SDA u jednom od zaključaka upozorio da “istovremeno sa enormnim nekontrolisanim zaduživanjem Federacije BiH, aktuelna vlast Trojke putem Uprave BH Telecoma planira zadužiti i ovo javno preduzeće za 745 miliona KM stavljajući imovinu pod hipoteku, kako bi se realizovala sumnjiva kupovina privatne kompanije Telemach.”

- Javnost mora znati zašto se BH Telecom uopće odlučio za ovu kupovinu, šta tačno kupuje i zašto se uzima kredit od 745 miliona da bi se kupila firma koja ima godišnju dobit od jedva 20 miliona KM. Za koliko se godina takva investicija uopće može isplatiti, pogotovo uzimajući u obzir ubrzani razvoj novih tehnologija? Ovako krupni poslovni i finansijski zahtjevi ne mogu se realizirati tajnim pregovorma s privatnicima, što Uprava BH Telecoma radi. S obzirom na karatkter aktuelne vlasti, koja je sve podredila pogodovanju firmama u vlasništvu njima bliskih osoba i izvlačenju državnog novca, javljaju se opravdane sumnje i u slučaju postupaka Uprave BH Telecoma – upozorila je Stranka demokratske akcije.