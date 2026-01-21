Tramp: "SAD su ekonomski motor svijeta, kad mi propadamo, svi propadate"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da se Sjedinjene Američke Države nalaze u, kako je naveo, "najbržem i najdramatičnijem ekonomskom rastu u svojoj historiji", ocijenivši da je američka ekonomija "eksplodirala", da investicije i prihodi rastu, dok je inflacija, prema njegovim riječima, pobijeđena.

- Sjedinjene Američke Države su ekonomski motor svijeta. Kada Amerika cvjeta, cvjeta cijeli svijet, a kada mi propadamo, svi propadate - rekao je Tramp u obraćanju učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Govoreći o stanju u Evropi, Tramp je ocijenio da se pojedine zemlje "više ne mogu prepoznati", naglasivši da to ne govori s namjerom da bilo koga uvrijedi.

- Volim Evropu, ali mislim da ide u pogrešnom smjeru - rekao je Tramp, dodajući da su brojne države napustile modele poslovanja koji su ih ranije činili prosperitetnim, iako, kako je naveo, i dalje posjeduju značajan ekonomski potencijal.

Američki predsjednik se u svom obraćanju našalio da se u Davosu obraća "mnogim prijateljima i nekolicini neprijatelja".

Tramp je također najavio da će njegova administracija smanjiti poreze, ali istovremeno povećati carine na uvoz iz inostranstva, ističući da je cilj takvih mjera da strane zemlje, kako je rekao, "nadoknade štetu koju su prouzrokovale".