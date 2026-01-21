Dodik najavio formiranje "državnih" pekara: "Je li moguće da je hljeb u Srbiji 1 KM, a kod nas dvije KM?

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će RS preduzeti mjere protiv pekara koji neopravdano poskupljuju hljeb.

Tokom gostovanja na RTRS-u, Dodik je kazao da smatra kako je ponašanje pojedinih pekara nekorektno i štetno po građane.

- Nije jednostavno kada vidim nekorektno ponašanje nekih prerađivača, odnosno pekara, koji pokušavaju iskoristiti priču za poskupljenje hljeba. Tražio sam od premijera da poduzme mjere i izađe sa svim podacima. Je li moguće da je hljeb u Srbiji 1 KM, a kod nas dvije KM? Imamo jeftiniju struju od Srbije, imate subvencije u slučaju domaće pšenice. Koga vi zezate, šta hoćete? - rekao je Dodik.

Dodik je također naglasio da će u skoroj budućnosti biti formirane tzv. državne pekare.

- Treba nam vrijeme da formiramo državne pekare i to ćemo uraditi najvjerovatnije. Ili ćemo s jednim brojem njih napraviti sporazum i reći: ovo je cijena i ne može biti veća. Ne možete se ovako ponašati jer je neko proglasio da je ovo ovdje slobodno tržište - zaključio je Dodik.