Broj izdatih prekršajnih naloga u 2025. porastao za 169 u odnosu na 2024. godinu

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP KS) u toku 2025. godine, kroz strateški pristup i operativno planiranje inspekcijskih nadzora na području Kantona Sarajevo, i pored popunjenosti od 64%, ostvarila je značajne rezultate u odnosu na 2024. godinu, potvrđujući kvalitetan pristup radu i fokus na oblastima od najvećeg javnog interesa.

U skladu s godišnjim planom rada, u 2025. godini planirano ukupno 32.533 inspekcijska nadzora, dok je na nivou svih devet inspektorata realizovano ukupno 40.459 nadzora, uz premašen plan za 7.926 nadzora, odnosno za 24,36% planiranih aktivnosti. Istovremeno, u poređenju i sa uspješnom 2024. godinom, kada je izvršeno 40.175 inspekcijskih nadzora, u 2025. godini zabilježen je rast od 284 nadzora na nivou svih inspektorata.

U 2025. godini izdato je i 4.940 prekršajnih naloga, u odnosu na 4.771 nalog u 2024. godini, što predstavlja povećanje od 169 izdatih prekršajnih naloga, odnosno 3,54% više. Istovremeno, iznos izrečenih novčanih kazni povećan je sa 4.748.916 KM u 2024. godini na 6.350.540 KM u 2025. godini, što je rast od 1.601.624 KM, odnosno 33,73%.

Posebna pažnja se treba usmjeriti na aktivnosti Inspektorata tržišno-turističke inspekcije čiji su inspektori u 2025. godini izvršili 5.143 inspekcijska nadzora, što je za 41 nadzor više u odnosu na 2024. godinu. Međutim, broj izdatih prekršajnih naloga je strateškim pristupom i kvalitetnim planiranjem povećan je sa 1.293 na 1.838, dok je iznos izdatih novčanih kazni porastao sa 1.606.853 KM na 2.656.752 KM, što je za 1.049.899 KM ili 39,52 % više.

Samo u oblasti turizma izvršeno je ukupno 1101 inspekcijski nadzor, što čini 21,40 % od ukupnog broja izvršenih inspekcijskih nadzora ovog inspektorata u 2025. godini, a zbog utvrđenih nepravilnosti izdata su 303 prekršajna naloga u novčanom iznosu od 147.400,00 KM. Pažnja u ovoj oblasti je stavljena na pojačane inspekcijske nadzore koji su bili usmjereni na kontrolu uplate članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, te je za 76 subjekata naložena uplata članarine Turističkoj zajednici u ukupnom iznosu od 1.488.102,43 KM.

Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu provodio je redovne i pojačane nadzore nad primjenom Zakona o ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih ostalih proizvoda za pušenje, posebno u ugostiteljskim objektima u Kantonu Sarajevo, te od početka primjene Zakona, odnosno za godinu dana izvršeno je 524 inspekcijska nadzora, izdato 112 rješenja kojima je zabranjeno pušenje u javnim zatvorenim prostorima, 138 prekršajnih naloga, u ukupnom novčanom iznosu od 155.500,00 KM. Tokom proglašene epidemije leptospiroze u Kantonu Sarajevo u periodu od 23. maja do 15. oktobra 2025. godine, Inspektorat je poduzimao pojačane mjere i aktivnosti u okviru svojih nadležnosti s ciljem provođenja higijensko-epidemiološke mjera od strane subjekata nadzora, a kako bi se spriječio širenje zarazne bolesti, uz praćenje izvršenja preventivne sistematske deratizacije direktno na terenu.

Pojačano je i službeno uzorkovanje u ugostiteljskim objektima te je uzeto 350 službenih uzoraka hrane i 691 uzorak - brisa površina (ruku radnika, opreme i pribora za serviranje jela...), što je znatno više u odnosu na 2024.godine kada je uzeto 175 uzorka hrane, 175 uzorka brisa površina, a realiziran je i monitoring hrane na ostatke pesticida.

Značajan je bio i angažman Inspekcije rada, koja je pratila provođenje konkursne procedure za zapošljavanje nastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo putem EMIS aplikacije. U predviđenim rokovima glavni inspektor i kantonalni inspektori rada su izvršili sve neophodne aktivnosti po Sporazumu o pristupu modulu EMIS sistema – zbrinjavanje i zapošljavanje radnika, kako bi planirani konkurs mogao biti okončan.

U 2025. godini Inspektorat veterinarske inspekcije razradom operativnih planova smanjio je broj nadzora za oko 14 %, dok je broj izdatih prekršajnih naloga porastao za 43 %, a ukupan iznos kazni udvostručen u odnosu na 2024. godinu tj. sa 333.750 KM na 602.070 KM. Tokom godine je naplaćen iznos od 695.329,93 KM veterinarske naknade.

Ovi rezultati jasno potvrđuju strateški pristup planiranju inspekcijskih nadzora, koji je fokusiran na od javnog interesa značajne segmente tržišta, uz znatno veće efekte bez povećanja broja kontrola, kako će i u narednom periodu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo nastaviti raditi uz sve izazove sa kojima se suočava.