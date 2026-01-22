Inspektori Porezne uprave FBiH izvršili 32 kontrole: Zatečena 3 neprijavljena radnika

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH – Kantonalnog poreznog ureda Mostar, 20.01.2026. godine, izvršili su 32 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti na području Mostara, Jablanice, Čapljine i Čitluka.

Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa.

Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 45 prijavljenih radnika i 3 neprijavljena radnika te 13 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti, poput angažiranja neprijavljenih radnika i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja jedan objekt je zapečaćen i u 17 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 52.100,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH – Kantonalni porezni ured Mostar nastavit će kontinuirano provoditi inspekcijske nadzore i u narednom periodu. Porezni obveznici se stoga pozivaju da svoje poslovanje usklade s važećim zakonima.

Zakonska obaveza svakog poreznog obveznika je da prijavi svakog radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, uredno evidentira sav promet putem fiskalnih uređaja te redovno izmiruje porezne obaveze u skladu s propisima, kako bi izbjegli sankcije.