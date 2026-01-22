Očekivana inflacija za 2026. iznosi 3,2 posto, a za 2027. godinu 2,8 posto

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) nastavila je s redovnim kvartalnim provođenjem Ankete o inflatornim očekivanjima, a najnoviji, decembarski krug ispitivanja, pokazao je blage korekcije očekivane inflacije naviše za 2026. godinu.

Prema objavljenim rezultatima ankete, inflatorna očekivanja za 2026. godinu iznose 3,2 posto, što predstavlja povećanje od 0,10 procentnih poena u odnosu na septembarski krug ispitivanja.

Istovremeno, očekuje se postepena stabilizacija inflacijskih kretanja u 2027. godini, s očekivanom inflacijom od 2,8 posto. Taj pad očekivanja inflacije u 2027. godini sugeriše da se pritisci na cijene postepeno smanjuju i da se ekonomski okvir stabilizuje.

Za kreatore ekonomskih politika, kako navode iz CBBiH, informacije o očekivanoj inflaciji predstavljaju vrijedan signal o efektima prethodnih mjera i pravcu u kojem se ekonomija kreće. Kontinuirano provođenje istraživanja o inflacijskim očekivanjima omogućava blagovremeno uočavanje promjena u percepciji tržišta i ponašanju ekonomskih aktera. Na osnovu tih saznanja, moguće je prilagoditi fiskalne mjere na način koji doprinosi očuvanju stabilnosti cijena i održivom ekonomskom rastu. U konačnici, stabilna inflacijska očekivanja stvaraju povoljnije okruženje za razvoj privrede, jačanje životnog standarda i dugoročnu makroekonomsku stabilnost.