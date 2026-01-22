Prosječna plata prošle godine iznosila 1.528 KM

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u 2025. godini iznosila je 1.528 KM, dok je prosječna bruto plata iznosila 2.349 KM. U odnosu na 2024. godinu, prosječna neto plata isplaćena u 2025. godini nominalno je veća za 8,8 posto, a realno za 4,5 posto.

Prosječna mjesečna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u decembru 2025. godine iznosila je 1.580 KM i u odnosu na novembar 2025. godine, nominalno je veća za 1,1 posto, a realno za 0,9 posto, dok je u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno veća za 9,9 posto, a realno za 5,3 posto.

Prosječna mjesečna bruto plata iznosila je 2.436 KM. Posmatrano po područjima, u decembru 2025. godine najviša prosječna neto plata isplaćena je u području vađenje ruda i kamena i iznosila je 2.008 KM, a najniža prosječna neto plata u decembru 2025. godine isplaćena je u području poslovanje nekretninama, 1.191 KM.

U decembru 2025. godine, u odnosu na decembar 2024, u 18 od 19 područja zabilježen je nominalni rast neto plate, od čega najviše u područjima stručne, naučne i tehničke djelatnosti 15,6 posto, obrazovanje 15,4 posto i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada 14,4 posto.