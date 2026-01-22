Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Košarac i Ginkel razgovarali o projektu Južne interkonekcije: Energetska sigurnost prioritet

Sagovornici su razmijenili mišljenje i o drugim oblicima saradnje u oblasti energetike

Košarac i Ginkel. Fena

FENA

22.1.2026

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac sastao se danas u Sarajevu sa otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Johnom Ginkelom, a razgovarano je o implementaciji projekta Južna interkonekcija, s akcentom na ulogu Ministarstva u tom procesu, i budućim koracima u saradnji.

Sagovornici su razmijenili mišljenje i o drugim oblicima saradnje u oblasti energetike, pri čemu je istaknuta važnost obezbjeđivanja više interkonekcija radi energetske stabilnosti i kontinuiteta snabdijevanja.

Takođe je istaknuto da će korištenje novih energenata značiti direktne benefite za građane i privredu, ali i za zaštitu životne sredine, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

# STAŠA KOŠARAC
# ENERGETIKA
# JOHN GINKEL
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (17)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.