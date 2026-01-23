Makronove naočare od 659 eura pogurale akcije proizvođača

Proizvođač pilotskih sunčanih naočara koje je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) nosio na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu zabilježio je snažan rast vrijednosti dionica, nakon što su njegove naočare izazvale lavinu sarkastičnih šala i mimova na društvenim mrežama.

Italijanska kompanija iVision Tech, koja je 2023. godine preuzela renomirani francuski brend naočara Henry Jullien, u četvrtak je zabilježila rast vrijednosti dionica od 28 posto. Tržišna kapitalizacija kompanije porasla je za oko 4,1 milion dolara, nakon što je Makron u Davosu, u Švicarskoj, nosio njihove naočare tokom javnog nastupa.

Naočare koje je Makron nosio su model Pacific S 01 Double Gold, čija maloprodajna cijena iznosi 659 eura, odnosno oko 775 dolara, prenosi Forbes.

Predsjednik kompanije Stefano Fulhir rekao je za The Guardian da Makron posjeduje ove naočare još od 2024. godine, kada ih je kupio kao diplomatski poklon tokom samita G20, te da je tom prilikom kupio i dodatni par za ličnu upotrebu.

Viralni fenomen

Makron je naočare nosio kako bi prikrio subkonjunktivalno krvarenje, odnosno pucanje kapilara u desnom oku, koje je sam opisao kao "potpuno bezazleno".

Njegov izgled ubrzo je postao viralni fenomen, a društvene mreže preplavile su fotografije na kojima je Makron montiran na filmske plakate poput "Top Gan", "Kobra" i "Terminator".

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) također se narugao Makronovom izgledu, ironično komentarišući: "Gledao sam ga jučer s onim prelijepim naočarama. Šta se, dođavola, desilo?"