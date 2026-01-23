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VIRALNI FENOMEN

Makronove naočare od 659 eura pogurale akcije proizvođača

Proizvođač pilotskih sunčanih naočara koje je francuski predsjednik nosio na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu zabilježio je snažan rast vrijednost

Emanuel Makron. AP

M. Až.

23.1.2026

Proizvođač pilotskih sunčanih naočara koje je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) nosio na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu zabilježio je snažan rast vrijednosti dionica, nakon što su njegove naočare izazvale lavinu sarkastičnih šala i mimova na društvenim mrežama.

Italijanska kompanija iVision Tech, koja je 2023. godine preuzela renomirani francuski brend naočara Henry Jullien, u četvrtak je zabilježila rast vrijednosti dionica od 28 posto. Tržišna kapitalizacija kompanije porasla je za oko 4,1 milion dolara, nakon što je Makron u Davosu, u Švicarskoj, nosio njihove naočare tokom javnog nastupa.

Naočare koje je Makron nosio su model Pacific S 01 Double Gold, čija maloprodajna cijena iznosi 659 eura, odnosno oko 775 dolara, prenosi Forbes.

Predsjednik kompanije Stefano Fulhir rekao je za The Guardian da Makron posjeduje ove naočare još od 2024. godine, kada ih je kupio kao diplomatski poklon tokom samita G20, te da je tom prilikom kupio i dodatni par za ličnu upotrebu.

Viralni fenomen

Makron je naočare nosio kako bi prikrio subkonjunktivalno krvarenje, odnosno pucanje kapilara u desnom oku, koje je sam opisao kao "potpuno bezazleno".

Njegov izgled ubrzo je postao viralni fenomen, a društvene mreže preplavile su fotografije na kojima je Makron montiran na filmske plakate poput "Top Gan", "Kobra" i "Terminator".

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) također se narugao Makronovom izgledu, ironično komentarišući: "Gledao sam ga jučer s onim prelijepim naočarama. Šta se, dođavola, desilo?"

Nakon što se proširila informacija da Makron nosi naočare brenda Henry Jullien, zvanična internet-stranica kompanije bila je van funkcije veći dio dana, izvijestio je Guardian.

Ključna pozadina

Kompanija Henry Jullien proizvodi sunčane naočare još od 1921. godine, a godišnje izrađuje oko 1.000 pari modela kakav je nosio Makron, naveo je Fulhir. Proizvodnja se odvija u fabrici sjeverno od Ženeve, u kojoj je zaposleno svega deset radnika.

Sve naočare se ručno sklapaju i izrađuju korištenjem, kako navodi iVision Tech, "drevne tehnike" pozlaćivanja zlatnim listićima, za razliku od znatno rasprostranjenije i jeftinije tehnike zlatnog premaza.

Brend je u središte pažnje dospio i prošle godine, kada je glumica Sigurni Viver (Sigourney Weaver) nosila njihov model Melrose 15 na dodjeli nagrada Goya Awards u Španiji.

# EMMANUEL MACRON
# FRANCUSKA
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