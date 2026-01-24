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REKORDI

Kina je lani prodala 34,4 miliona vozila ili jedan automobil svake sekunde

Podaci za 2025. godinu su sada zvanični i ne ostavljaju mjesta sumnji. Kina je još jednom oborila vlastite historijske rekorde

Kina je lani prodala 34,4 miliona vozila. Pexels

Z. V.

24.1.2026

Kina je još jednom krunisana za najveće svjetsko tržište, 17. put zaredom. Zemlja sa skoro milijardu i po stanovnika ostvarila rekordnu prodaju u 2025. godini tempom nedostižnim za ostatak svijeta. Kinezi su prodavali svake sekunde po jedan novi automobil lani.

Podaci za 2025. godinu su sada zvanični i ne ostavljaju mjesta sumnji. Kina je još jednom oborila vlastite historijske rekorde.

S više od 34 miliona prodatih vozila i porastom prodaje "vozila na novu energiju" (EV, PHEV i EREV), azijski gigant je učvrstio svoju poziciju kao neosporni motor rasta u svijetu 17. godinu zaredom.

Benzinci - većina koja nestaje

Ako je iko mislio da je kineska automobilska industrija dostigla vrhunac, podaci koje je upravo objavilo CAAM (Kinesko udruženje proizvođača automobila) pravi su poziv na buđenje. U 2025. godini Kina je ne samo proizvela i prodala više automobila od bilo koga drugog, već je premašila sve prognoze. Ukupna proizvodnja dostigla je 34,53 miliona jedinica (+10,4%), dok je prodaja porasla na 34,4 miliona (+9,4%). To je otprilike jedan automobil registrovan svake sekunde u godini.

Najimpresivniji aspekt ovog izvještaja nije ukupna količina, već brzina kojom se čisti benzin postepeno ukida. Takozvana vozila nove energije (NEV) - koja uključuju električna, plug-in hibridna i električna vozila produženog dometa - imala su rekordnu godinu, s rastom od 28,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kina je sada broj jedan u električnoj mobilnosti već 11 godina zaredom, a niko nije u stanju da prati taj korak.

Ukupno 16,49 miliona NEV jedinica prodato je između januara i decembra prošle godine, što predstavlja tržišni udio od 47,9 posto. To znači da je skoro polovina svih novih automobila prodatih u Kini tokom 2025. godine bila plug-in. Kina i dalje prodaje više automobila - bez obzira na tip - nego bilo koja druga zemlja ili čak cijeli kontinent na planeti.

Izvoz kao sigurnosni ventil

Suočeni s domaćim tržištem koje počinje pokazivati znakove zrelosti, kineski brendovi su dodali gas u inostranstvu. Izvoz je porastao za 21,1 posto, prvi put premašivši granicu od 7 miliona vozila. Brojke ne ostavljaju mjesta sumnji: Kina sada izvozi više automobila nego Japan, nešto što se nikada prije u historiji nije dogodilo.

Izvoz električnih i plug-in hibridnih automobila udvostručio se u jednoj godini, dostigavši 2,61 milion jedinica. Kina više ne proizvodi samo jeftino; proizvodi ono što svijet traži i isporučuje to brzinom koju Evropa ne može dostići.

Gledajući ključne igrače u ovom uspjehu, Chery ostaje najveći kineski izvoznik, sa 1,34 miliona automobila isporučenih u inostranstvo. Lokalni brendovi pokreću ovaj rast, dok su zajednička ulaganja (savezi sa zapadnim brendovima) morala da se oslanjaju na izvoz kako bi održali svoje fabrike otvorenim suočeni s padom tržišnog udjela u Kini.

# KINA
# NOVI AUTOMOBILI
# AUTOMOBIL
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