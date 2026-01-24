Kina je lani prodala 34,4 miliona vozila ili jedan automobil svake sekunde

Kina je još jednom krunisana za najveće svjetsko tržište, 17. put zaredom. Zemlja sa skoro milijardu i po stanovnika ostvarila rekordnu prodaju u 2025. godini tempom nedostižnim za ostatak svijeta. Kinezi su prodavali svake sekunde po jedan novi automobil lani.

Podaci za 2025. godinu su sada zvanični i ne ostavljaju mjesta sumnji. Kina je još jednom oborila vlastite historijske rekorde.

S više od 34 miliona prodatih vozila i porastom prodaje "vozila na novu energiju" (EV, PHEV i EREV), azijski gigant je učvrstio svoju poziciju kao neosporni motor rasta u svijetu 17. godinu zaredom.

Benzinci - većina koja nestaje

Ako je iko mislio da je kineska automobilska industrija dostigla vrhunac, podaci koje je upravo objavilo CAAM (Kinesko udruženje proizvođača automobila) pravi su poziv na buđenje. U 2025. godini Kina je ne samo proizvela i prodala više automobila od bilo koga drugog, već je premašila sve prognoze. Ukupna proizvodnja dostigla je 34,53 miliona jedinica (+10,4%), dok je prodaja porasla na 34,4 miliona (+9,4%). To je otprilike jedan automobil registrovan svake sekunde u godini.

Najimpresivniji aspekt ovog izvještaja nije ukupna količina, već brzina kojom se čisti benzin postepeno ukida. Takozvana vozila nove energije (NEV) - koja uključuju električna, plug-in hibridna i električna vozila produženog dometa - imala su rekordnu godinu, s rastom od 28,2 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kina je sada broj jedan u električnoj mobilnosti već 11 godina zaredom, a niko nije u stanju da prati taj korak.

Ukupno 16,49 miliona NEV jedinica prodato je između januara i decembra prošle godine, što predstavlja tržišni udio od 47,9 posto. To znači da je skoro polovina svih novih automobila prodatih u Kini tokom 2025. godine bila plug-in. Kina i dalje prodaje više automobila - bez obzira na tip - nego bilo koja druga zemlja ili čak cijeli kontinent na planeti.

Izvoz kao sigurnosni ventil

Suočeni s domaćim tržištem koje počinje pokazivati znakove zrelosti, kineski brendovi su dodali gas u inostranstvu. Izvoz je porastao za 21,1 posto, prvi put premašivši granicu od 7 miliona vozila. Brojke ne ostavljaju mjesta sumnji: Kina sada izvozi više automobila nego Japan, nešto što se nikada prije u historiji nije dogodilo.

Izvoz električnih i plug-in hibridnih automobila udvostručio se u jednoj godini, dostigavši 2,61 milion jedinica. Kina više ne proizvodi samo jeftino; proizvodi ono što svijet traži i isporučuje to brzinom koju Evropa ne može dostići.