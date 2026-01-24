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USKLAĐIVANJE PENZIJE

Fond PIO objavio za koliko će biti povećane januarske penzije

Nakon redovnog godišnjeg usklađivanja od 6,45 odsto prosječna penzija u januaru biće 695 KM i činiće 44 odsto prosječne plate

Povećanje januarske penzije. Avaz

Z. V.

24.1.2026

Penzije za sve korisnike prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske od januara će biti redovno usklađene za 6,45 odsto, saopšteno je iz Fonda.

Nakon redovnog godišnjeg usklađivanja od 6,45 odsto prosječna penzija u januaru biće 695 KM i činiće 44 odsto prosječne plate isplaćene u prethodnom mjesecu.

Prosječna penzija isplaćena u decembru prošle godine bila je 652,93 KM i učestvovala je u prosječnoj plati sa 41,77 odsto.

Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna plata u Republici Srpskoj u toku 2025. godine porasla je za 8,8 odsto, a inflacija za 4,1, pa će na osnovu ovih pokazatelja od januara redovno biti usklađene penzije za 6,45 odsto.

- Od 2013. godine od kada se u skladu sa zakonom vrši redovno godišnje usklađivanje penzije su nominalno rasle 82,68 odsto, a stvarno ili efektivno za 116,32 odsto - navodi se u saopštenju.

Iz Fonda podsjećaju da je ovo 24. usklađivanje penzija u posljednjih 13 godina, bilo je 10 redovnih, 14 vanrednih i u četiri slučaja kombinovana.

Vlada Republike Srpske i Fond su jedini na prostoru bivše Јugoslavije vršili redovno godišnje usklađivanje uključujući i vanredno i tokom pandemije virusa korona, piše RTRS.

# FOND PIO RS
# POVEĆANJE PENZIJA
# RS
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