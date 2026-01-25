Centralna banka BiH nastavlja investiranje: Zelene obveznice mogu igrati ključnu ulogu u transformaciji domaće privrede

Već dvije godine Centralna banka ulaže u „zelene obveznice“, kojim se prikupljaju sredstava za finansiranje zelenih projekata, odnosno projekata koji podržavaju očuvanje okoliša.
Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović za „Dnevni avaz“ je pojasnila da se investiranje dijela portfolija deviznih rezervi u „zelene“ obveznice vrši u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
Inovativni instrumenti
- Kako su emisije državnih „zelenih“ obveznica prilično ograničene, kao i u većini slučajeva veoma dugih rokova dospijeća, mnogo dužih u odnosu na period na koji Centralna banka Bosne i Hercegovine može investirati svoje devizne rezerve, ovaj iznos je prilično limitiran i trenutno je na nivou od gotovo 400 miliona KM - kaže guvernerka.
Primjena zelenih obveznica sve više se prepoznaje kao važan alat za finansiranje održivog razvoja i ubrzanje energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini. Ovi inovativni finansijski instrumenti otvaraju mogućnosti za ulaganja u održive infrastrukturne projekte, koji imaju cilj smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima i jačanje energetske sigurnosti zemlje.
Stručnjaci ističu da zelene obveznice mogu igrati ključnu ulogu u transformaciji domaće privrede, jer omogućavaju mobilizaciju kapitala za projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i održive infrastrukture. Time se, ne samo doprinosi zaštiti okoliša, već se podstiče i dugoročni, održivi privredni rast.
Ulaganjem u zelene obveznice, Bosna i Hercegovina ima priliku postati otpornija na buduće ekonomske i energetske izazove, istovremeno jačajući svoju nezavisnost od fosilnih goriva. Ovakav pristup, prema ocjenama analitičara, predstavlja važan korak ka stabilnijem i održivijem ekonomskom razvoju zemlje.
Savjesno upravljanje
Budući da su „zelene“ obveznice, kako je pojasnila guvernerka, samo dio šireg spektra društveno odgovornih investicija, koje uključuju obveznice i druge investicije emitenata i ugovornih strana prepoznatih po standardima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savjesnog korporativnog upravljanja (ESG), u 2025. godini se sve to počelo posmatrati u širem kontekstu.
- U skladu s ovim fokus smo stavili na održivost i ESG principe. S ciljem implementacije i integracije ESG principa radili smo na pripremama izmjene relevantnih internih akata koji regulišu ovu oblast u segmentu upravljanja deviznim rezervama i puna primjena istih je planirana u 2026. godini - kaže Selimović.
Uzimajući u obzir činjenicu da Centralna banka Bosne i Hercegovine svoje devizne rezerve primarno investira u vrijednosne papire čiji su emitenti države članice eurozone visokog kreditnog rejtinga, kao i kod centralnih banaka i banaka s visokim kreditnim rejtingom iz istog područja, možemo reći da portfolio deviznih rezervi Centralne banke Bosne i Hercegovine ima natprosječan ESG klimatski skor.
Širi spektar
„Zelene“ obveznice su samo dio šireg spektra društveno odgovornih investicija, koje uključuju obveznice i druge investicije emitenata i ugovornih strana prepoznatih po standardima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savjesnog korporativnog upravljanja.
Centralna banka Bosne i Hercegovine svoje devizne rezerve primarno investira u vrijednosne papire čiji su emitenti države članice eurozone visokog kreditnog rejtinga.