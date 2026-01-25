Centralna banka BiH nastavlja investiranje: Zelene obveznice mogu igrati ključnu ulogu u transformaciji domaće privrede

Primjena zelenih obveznica sve više se prepoznaje kao važan alat za finansiranje održivog razvoja i ubrzanje energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini. Ovi inovativni finansijski instrumenti otvaraju mogućnosti za ulaganja u održive infrastrukturne projekte, koji imaju cilj smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima i jačanje energetske sigurnosti zemlje.

- Kako su emisije državnih „zelenih“ obveznica prilično ograničene, kao i u većini slučajeva veoma dugih rokova dospijeća, mnogo dužih u odnosu na period na koji Centralna banka Bosne i Hercegovine može investirati svoje devizne rezerve, ovaj iznos je prilično limitiran i trenutno je na nivou od gotovo 400 miliona KM - kaže guvernerka.

Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović za „Dnevni avaz“ je pojasnila da se investiranje dijela portfolija deviznih rezervi u „zelene“ obveznice vrši u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Već dvije godine Centralna banka ulaže u „zelene obveznice“, kojim se prikupljaju sredstava za finansiranje zelenih projekata, odnosno projekata koji podržavaju očuvanje okoliša.

Stručnjaci ističu da zelene obveznice mogu igrati ključnu ulogu u transformaciji domaće privrede, jer omogućavaju mobilizaciju kapitala za projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i održive infrastrukture. Time se, ne samo doprinosi zaštiti okoliša, već se podstiče i dugoročni, održivi privredni rast.

Ulaganjem u zelene obveznice, Bosna i Hercegovina ima priliku postati otpornija na buduće ekonomske i energetske izazove, istovremeno jačajući svoju nezavisnost od fosilnih goriva. Ovakav pristup, prema ocjenama analitičara, predstavlja važan korak ka stabilnijem i održivijem ekonomskom razvoju zemlje.

Savjesno upravljanje

Budući da su „zelene“ obveznice, kako je pojasnila guvernerka, samo dio šireg spektra društveno odgovornih investicija, koje uključuju obveznice i druge investicije emitenata i ugovornih strana prepoznatih po standardima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savjesnog korporativnog upravljanja (ESG), u 2025. godini se sve to počelo posmatrati u širem kontekstu.

- U skladu s ovim fokus smo stavili na održivost i ESG principe. S ciljem implementacije i integracije ESG principa radili smo na pripremama izmjene relevantnih internih akata koji regulišu ovu oblast u segmentu upravljanja deviznim rezervama i puna primjena istih je planirana u 2026. godini - kaže Selimović.

Uzimajući u obzir činjenicu da Centralna banka Bosne i Hercegovine svoje devizne rezerve primarno investira u vrijednosne papire čiji su emitenti države članice eurozone visokog kreditnog rejtinga, kao i kod centralnih banaka i banaka s visokim kreditnim rejtingom iz istog područja, možemo reći da portfolio deviznih rezervi Centralne banke Bosne i Hercegovine ima natprosječan ESG klimatski skor.

Širi spektar

„Zelene“ obveznice su samo dio šireg spektra društveno odgovornih investicija, koje uključuju obveznice i druge investicije emitenata i ugovornih strana prepoznatih po standardima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savjesnog korporativnog upravljanja.

Centralna banka Bosne i Hercegovine svoje devizne rezerve primarno investira u vrijednosne papire čiji su emitenti države članice eurozone visokog kreditnog rejtinga.