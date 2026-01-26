Vijeće ministara usvojilo odluku o punoj kumulaciji u trgovini s EFTA-om

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u ponedjeljak odluku o primjeni pune kumulacije u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između BiH i država Evropskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Odluka je donesena na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nakon pozitivnih mišljenja nadležnih ekonomskih institucija.

Primjena pune kumulacije proširuje se na uvoz tekstilnih proizvoda obuhvaćenih poglavljima 50 do 63 važeće carinske tarife, u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i EFTA država.

Odluka je usklađena s Aneksom odluke Zajedničkog komiteta Regionalne konvencije o pan-euro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu od 7. decembra 2023. godine, kojom je izmijenjena navedena konvencija.

Odluka će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku BiH, a primjenjivat će se 60 dana od dana objavljivanja, kako bi se svim zainteresiranim stranama omogućilo da se na vrijeme upoznaju i pripreme za njenu primjenu, navodi se u saopćenju.

Evropsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) osnovano je 1960. godine, a čine ga Švicarska, Norveška, Island i Lihtenštajn. Bosna i Hercegovina ima Sporazum o slobodnoj trgovini s EFTA državama od 2013. godine.