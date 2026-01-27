Počinje izgradnja modernog stambeno-poslovnog kompleksa vrijednog 100 miliona KM

Nakon višegodišnjeg zastoja na Trgu rudara u Zenici konačno će početi izgradnja najvećeg stambeno-poslovnog kompleksa u gradu, koji uključuje i 100-metarski toranj, jedan od najviših u Bosni i Hercegovini.

Novi vlasnici kompanije Euro-mont, koja je nositelj investicije, ističu da su pripremne aktivnosti u završnoj fazi te da će napredak na projektu vrijednom oko 100 miliona maraka vrlo brzo biti vidljiv.

- Projekt je zamišljen kao jedan od najvećih ove vrste u cijeloj Bosni i Hercegovini, a njegova gradnja dugo je pripremana. Zbog problema u kojima se našao prethodni vlasnik, do sada nije došlo do realizacije, ali mi smo odlučni u najkraćem mogućem roku izgraditi ovaj kompleks koji će centralni dio grada učiniti modernijim i privlačnijim te značajno uticati i na ukupni kvalitet života u Zenici, ističe direktor Euro-monta, Almir Begić.