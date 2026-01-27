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ZENICA

Počinje izgradnja modernog stambeno-poslovnog kompleksa vrijednog 100 miliona KM

Objekt će imati preko 400 stambenih jedinica i 7.053 kvadratna metra poslovnih prostora

Ovako će izgledati budući objekat s tornjem. Ustupljena fotografija

A. P.

27.1.2026

Nakon višegodišnjeg zastoja na Trgu rudara u Zenici konačno će početi izgradnja najvećeg stambeno-poslovnog kompleksa u gradu, koji uključuje i 100-metarski toranj, jedan od najviših u Bosni i Hercegovini.

Novi vlasnici kompanije Euro-mont, koja je nositelj investicije, ističu da su pripremne aktivnosti u završnoj fazi te da će napredak na projektu vrijednom oko 100 miliona maraka vrlo brzo biti vidljiv.

- Projekt je zamišljen kao jedan od najvećih ove vrste u cijeloj Bosni i Hercegovini, a njegova gradnja dugo je pripremana. Zbog problema u kojima se našao prethodni vlasnik, do sada nije došlo do realizacije, ali mi smo odlučni u najkraćem mogućem roku izgraditi ovaj kompleks koji će centralni dio grada učiniti modernijim i privlačnijim te značajno uticati i na ukupni kvalitet života u Zenici, ističe direktor Euro-monta, Almir Begić.

Lokacija na kojoj će biti izgrađen novi kompleks. Ustupljena fotografija

Novi investitori su grupacije koje predvode firme Bossil doo Vitez i ALMY Zenica. Projekat podrazumijeva četiri etaže u zemlji, četiri lamele od 12 do 36 metara visine, te toranj P+31 visok 100 metara.

Radi se o 7.053 kvadratna metra poslovnih prostora, sa preko 400 stambenih jedinica i preko 550 parking mjesta. Investitori ističu da će biti ispoštovani najviši građevinski i ekološki standardi, kako bi cijeli grad dobio ugodan i koristan urbani kompleks.

- Do kraja godine se očekuje da objekat izađe iz zemlje, što bi otprilike bila investicija oko 20 miliona KM. Rok izgradnje čitavog kompleksa je tri godine, uz ukupnu investiciju od oko 100 milliona KM, naglašava Begić, uz napomenu da je ovo trenutno jedna od najvećih investicija ne samo u Zenici već i u okruženju.

# BIZNIS
# ZENICA
# PROJEKT
# IZGRADNJA
# EKONOMIJA
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