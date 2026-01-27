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Staša Košarac za "Avaz": Forto mora promptno u Briselu tražiti rješenje!

Kamionski i drumski transport je ključna žila kucavica domaće privrede

Košarac: U vrh prioriteta. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

27.1.2026

U potpunosti podržavam protest domaćih i regionalnih prevoznika na graničnim prelazima s EU. Moramo stati uz naše ljude u punom kapacitetu, jer su suočeni s diskriminirajućim i maćehinskim odnosom EU, izjavio je za „Dnevni avaz“ ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Košarac kaže da se problem vozača zbog boravka u zemljama Šengena i novog sistema ulaska u EU mora staviti u vrh prioriteta svih nadležnih institucija. 

- Smatram da resorni ministar Edin Forto pod hitno mora otići u Brisel i s institucijama EU rješavati ovo pitanje. Neka pozove nadležne ministre iz regiona i zajedno insistiraju na tome da EU uvaži zahtjeve naših prevoznika. Ne možemo ćutati na ovako nefer i nekorektan odnos EU prema našim prevoznicima - ističe Košarac. 

Naši prevoznici su, kaže, vrijedni, odgovorni i na profesionalan način rade svoj posao. Napominje da EU prepoznaje njihov kapacitet i nudi im poslove, jer ih želi zadržati da rade za evropske kompanije.

- Mi ne smijemo dopustiti da ostanemo bez ljudi, bez kvalifikovanog kadra - objašnjava Košarac.

Podvlači da nam EU mora biti partner, a ne maćeha našim prevoznicima i privrednicima u cjelini.

- Kamionski i drumski transport je ključna žila kucavica domaće privrede. Nedopustivo je da bilo ko ignoriše probleme ovog sektora. Naš prioritet moraju biti naši ljudi, a ne neki činovnici iz EU - poručuje ministar.

# STAŠA KOŠARAC
# PRIJEVOZNICI
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