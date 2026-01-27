Staša Košarac za "Avaz": Forto mora promptno u Briselu tražiti rješenje!

U potpunosti podržavam protest domaćih i regionalnih prevoznika na graničnim prelazima s EU. Moramo stati uz naše ljude u punom kapacitetu, jer su suočeni s diskriminirajućim i maćehinskim odnosom EU, izjavio je za „Dnevni avaz“ ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Košarac kaže da se problem vozača zbog boravka u zemljama Šengena i novog sistema ulaska u EU mora staviti u vrh prioriteta svih nadležnih institucija.

- Smatram da resorni ministar Edin Forto pod hitno mora otići u Brisel i s institucijama EU rješavati ovo pitanje. Neka pozove nadležne ministre iz regiona i zajedno insistiraju na tome da EU uvaži zahtjeve naših prevoznika. Ne možemo ćutati na ovako nefer i nekorektan odnos EU prema našim prevoznicima - ističe Košarac.