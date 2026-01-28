Američki dolar doživio nezapamćen pad: Tramp zadovoljan

Američki dolar pao je u utorak za 1,3 posto, najviše od prošlog aprila, nakon što je predsjednik Donald Tramp odbio reći da je valuta previše pala.

Novinari su Trumpa pitali je li zadovoljan trenutnom vrijednošću dolara i misli li da je previše pao nakon što je pao za 10 posto u protekloj godini.

- Mislim da je to sjajno. Mislim na vrijednost dolara, pogledajte posao koji radimo. Ne, dolaru ide odlično. Znate, vrlo je zanimljivo, ako pogledate Kinu ili Japan, prije sam se s njima žestoko borio jer su uvijek htjeli devalvirati svoj jen... znate to, jen i juan, i oni bi ga uvijek htjeli devalvirati. Devalviraju, devalviraju, devalviraju. A ja sam rekao: 'Nije fer'. Devalviraju, jer je teško konkurirati kada oni devalviraju - kazao je Tramp.

Indeks dolara, koji prati američku valutu u odnosu na šest vodećih trgovinskih partnera (ali ne i Kinu), pao je najviše u jednom danu od prošlog 10. aprila, kada je pao za gotovo 2 posto usred rastućih trgovinskih sporova i američkih prijetnji nametanjem carine od 145 procenata Kini. Istog dana, S&P 500 pao je za 3,5 procenata, a Nasdaq Composite za 4,3 procenta.

U utorak je dolar također pao na najnižu razinu od februara 2022.