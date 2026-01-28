Velika kompanija otpušta radnike: 16.000 ljudi širom svijeta ostaje bez posla

Amazon je u srijedu najavio ukidanje 16.000 radnih mjesta širom svijeta u drugom velikom valu otpuštanja u tri mjeseca, dok nakon pandemijskog prekomjernog zapošljavanja restrukturira poslovanje i širi primjenu alata vještačke inteligencije.

Prema navodima izvora, ovo je dio šireg plana kojim Amazon namjerava ukinuti oko 30.000 korporativnih pozicija, a otpuštanja će pogoditi zaposlene u Amazon Web Services, maloprodaji, Prime Video i odjelu za ljudske resurse. Reuters je prošle sedmice prvi izvijestio da kompanija priprema drugi krug rezova, nakon što je u kasnom oktobru već ukinuto 14.000 administrativnih radnih mjesta.

Vještačka inteligencija

Rezovi dolaze u trenutku kada rastuća primjena vještačke inteligencije mijenja dinamiku korporativne radne snage. Značajna poboljšanja AI asistenata pomažu kompanijama da velikom brzinom i preciznošću obavljaju poslove od rutinskih administrativnih zadataka do složenih koderskih problema, što podstiče njihovo široko usvajanje.

Na nedavnom godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma, vrhunski menadžeri su istakli da će pojedini poslovi nestati, ali i da će nastati nova radna mjesta, pri čemu su dvojica od njih za Reuters navela da će se vještačka inteligencija često koristiti kao izgovor kompanijama koje ionako planiraju otpuštanja. Planiranih 30.000 ukinutih pozicija čini mali dio od ukupno 1,58 miliona zaposlenih u Amazonu, ali gotovo 10 posto njegove korporativne radne snage, dok većina radnika radi u centrima za ispunjenje narudžbi i skladištima.

U vrijeme pandemije zapošljavali

Tehnološki giganti, uključujući Amazon, Meta Platforms i Microsoft, tokom pandemijskog skoka potražnje naglo su povećavali zapošljavanje, a u posljednje vrijeme provode restrukturiranje i prilagođavanje broja radnika novim uslovima.