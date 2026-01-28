Unija poslodavaca RS se ograđuje od Konzorcijuma logistika: Pozivaju na prekid blokade na granicama

Unija poslodavaca Republike Srpske podržava legitimna nastojanja transportnih organizacija i kompanija iz regiona i apeluje da njihovi problemi budu riješeni, ali zbog ogromne ekonomske štete poziva organizatore aktuelne blokade transporta na regionalnim graničnim prelazima da hitno obustave tu akciju.

Transportne organizacije i kompanije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije su, naime, blokadom graničnih prelaza prema Evropskoj uniji ukazale na nužnost hitnih rješenja za problem boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji. Ograničenja koja proizilaze iz postojećih pravila o boravku ozbiljno ugrožavaju održivost međunarodnog drumskog transporta i stavljaju vozače i kompanije iz regiona u neravnopravan položaj.

- Imajući u vidu složenost problema, kao i izostanak rješenja, predlažemo da Savjet ministara Bosne i Hercegovine inicira hitno formiranje regionalne krizne grupe sastavljene od najviših predstavnika država regiona sa ciljem da zajednički i koordinisano nastupe prema relevantnim institucijama Evropske unije i na kvalitetniji način adresiraju probleme i njihovo moguće rješenje. Pozivamo nadležne institucije Evropske unije na proaktivniji i fleksibilniji pristup u rješavanju ovih problema s ciljem da se omogući tranportnim radnicima da borave i rade u Evropskoj uniji pod uslovima koji im ne ugrožavaju osnovno ljudsko pravo - pravo na rad. Još jednom naglašavamo ključne postulate Evropske unije, koji se odnose na slobodu kretanja ljudi, roba i kapitala sa ciljem rješavanja navedene situacije, ali i značaj postizanja pozitivnog rješenja ove situacije po ukupne procese pristupanja zemalja kandidata Evropskoj uniji – navedeno je u saopćenju Unije poslodavaca Republike Srpske.

Unija istovremeno ukazuje na značajne ekonomske štete koje blokade graničnih prelaza proizvode kako za transportni sektor tako i za ukupnu ekonomiju, izvoznike, proizvođače i krajnje potrošače.