Nakon što je Sud odbio upisati Mandića u registar: Vlada FBiH će razriješiti Nadzorni odbor Aerodroma Sarajevo

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi donošenja odluka u vezi s JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo.
Vlada Federacije BiH će bez odgode razmotriti i postupiti po Prijedlogu odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora i Prijedlogu odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, radi uspostavljanja funkcionalne upravljačke strukture Društva.
Zaključkom se zadužuje JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo da po zaprimanju Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora i Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora bez odlaganja poduzme sve potrebne radnje radi provedbe Zaključka Općinskog suda u Sarajevu od 14.1.2026. godine, uključujući izvršenje upisa u sudski registar, kako bi se izbjegle negativne posljedice po poslovanje Društva i status operatora aerodroma.
Također, zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da prati realizaciju ovog zaključka.
U informaciji se, između ostalog, navodi da je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dopisom obavijestio Ministarstvo i Vladu Federacije BiH o novonastaloj situaciji koja uključuje Zaključak Općinskog suda u Sarajevu, kojim se JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo nalaže dopuna prijave za upis ovlaštenih lica u sudski registar, dostavljanjem Odluke Nadzornog odbora o razrješenju i imenovanju članova Uprave, uz rok od 30 dana.
Kako je ranije objavio "Avaz", Sud je odbio da upiše Amadea Mandića u registar kao vršioca dužnosti direktora Aerodroma, a nakon što su zbog istrage POSKOK-a NiP-ovom Saninu Rameziću i više od pola članova Nadzornog odbora izrečene mjere zabrane obavljanja dužnosti.