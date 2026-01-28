Nakon što je Sud odbio upisati Mandića u registar: Vlada FBiH će razriješiti Nadzorni odbor Aerodroma Sarajevo

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi donošenja odluka u vezi s JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Vlada Federacije BiH će bez odgode razmotriti i postupiti po Prijedlogu odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora i Prijedlogu odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, radi uspostavljanja funkcionalne upravljačke strukture Društva.

Zaključkom se zadužuje JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo da po zaprimanju Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora i Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora bez odlaganja poduzme sve potrebne radnje radi provedbe Zaključka Općinskog suda u Sarajevu od 14.1.2026. godine, uključujući izvršenje upisa u sudski registar, kako bi se izbjegle negativne posljedice po poslovanje Društva i status operatora aerodroma. Također, zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da prati realizaciju ovog zaključka.