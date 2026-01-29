Wizz Air provodi vježbe slijetanja na bh. aerodromu

Ovo je rutinski i ključni dio posvećenosti aviokompanije najvišim standardima bezbjednosti i operativne izvrsnosti, istakli su u saopćenju

A. O.

29.1.2026

Wizz Air danas provodi standardne vježbe slijetanja na Međunarodnom aerodromu Banja Luka. Ove sesije dio su redovnog programa obuke pilota avio-kompanije osmišljenog da budući piloti steknu neophodno praktično iskustvo u stvarnim uslovima saopćeno je iz kompanije.

Trening podrazumijeva višestruke manevre polijetanja i slijetanja pod nadzorom iskusnih instruktora koristeći avione Wizz Aira bez putnika.

- Ovo je rutinski i ključni dio posvećenosti aviokompanije najvišim standardima bezbjednosti i operativne izvrsnosti - istakli su u saopćenju.

Wizz Air je odabrao Aerodrom Banja Luka za ovu obuku zbog odlične saradnje i podrške menadžmenta i osoblja aerodroma.

Infrastruktura i operativna fleksibilnost aerodroma čine ga idealnom lokacijom za ovakve vježbe.

- Wizz Air (Wizz Air) sprovodi ovakve obuke i na drugim aerodromima Ovo je uobičajena praksa u avijaciji - naveli su u saopćenju.

Kompanija ostaje posvećena ulaganju u naredne generacije avijacijskih profesionalaca i ponosna je što sarađuje sa Aerodromom Banja Luka u ovoj važnoj fazi razvoja pilota.

# PILOTI
# VJEŽBE
# AVIONI
# BANJA LUKA
# WIZZ AIR
