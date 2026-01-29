Deutsche Bank objavio rezultate poslovanja u četvrtom tromjesečju prošle godine: Ostvario rekordnu dobit

Deutsche Bank je u četvrtak izjavio da je ostvario rekordnu dobit tokom četvrtog tromjesečja 2025.

Prognoza analitičara

Izvještaj o rezultatima njemačkog zajmodavca za četvrto tromjesečje pokazalo je da je neto dobit pripisiva dioničarima iznosila 1,3 milijarde eura (1,56 milijardi dolara) za tromjesečno razdoblje. To je premašilo prognozu analitičara od 1,12 milijardi eura.

Ukupno, prihodi grupe Deutsche Bank iznosili su 7,73 milijarde eura za tromjesečno razdoblje koje završava u decembru, što je u skladu s procjenom od 7,72 milijarde eura koju je izradio LSEG.

U međuvremenu, njegov omjer kapitala CET 1 - koji pruža uvid u solventnost banaka - iznosio je 14,2 posto za četvrto tromjesečje, što je neznatno manje od 14,5 posto u prethodnom tromjesečju i više od 13,8 posto za isto razdoblje 2024. godine.

Treće tromjesečje

Drugdje, umanjenje kreditne vrijednosti - mjera kako kreditni gubici negativno utječu na portfelj kredita - iznosilo je 395 miliona eura, što je manje od 408,3 miliona eura koje su predviđali analitičari i manje od 417 miliona eura u trećem tromjesečju.

Izvještaj o zaradi za četvrto tromjesečje dolazi dan nakon što su njemački savezni tužitelji pokrenuli istragu o navodnom pranju novca kod zajmodavca, a službenici za provođenje zakona pretražili su urede Deutsche Bank u Frankfurtu i Berlinu.

U izjavi u srijedu, banka je rekla da "u potpunosti sarađuje" s istražiteljima i odbila je dati daljnje komentare.