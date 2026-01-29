Konzulica Džogović posjetila Italijansko-bosanskohercegovačku privrednu komoru u Raveni

Konzulica u Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Milanu Arijana Džogović posjetila je Italijansko-bosanskohercegovačku privrednu komoru u Raveni (Camera di Commercio Italo-Bosniaca) gdje se sastala s Mateom Leonijem (Matteom Leonijem), predsjednikom Komore, Đovanijem Kasadei Montijem (Giovannijem Casadei Montijem), šefom sjedišta i sekretarom Komore i Federicom Mariom Begom, direktorom Promos Italia be Global.

Predstavnici Komore tokom sastanka istakli su da Komora djeluje od 1996. godine kao podrška poduzetnicima, a sa osnovnim ciljem razvijanja ekonomske saradnje između dvije zemlje. Upisana je od jula 1998. godine u zvanični registar Privrednih komora Italije sa djelovanjem u inostranstvu, te da obavlja svoju aktivnost na nacionalnom nivou, uvrštavajući među svojim članicama, mnogobrojne privredne komore, asocijacije i poduzeća sa cijelokupnog kako italijanskog, tako i sa bosanskohercegovačkog teritorija.

Od janura 2001. godine Komora je aktivirala svoj Predstavnički ured u Sarajevu, jednu vrstu „privilegovanog posmatrača“ na licu mjesta, koji je u stanju da obavlja, zahvaljujući razvijenoj mreži kontakata na terenu, odlučujuću ulogu pri informiranju i konstantnom ažuriranju podataka, promociji projekata, stvarajući postepeno, veoma važnu tačku oslona i konkretne asistencije za poduzetnike koji djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Konzulica Arijana Džogović tokom sastanka je naglasila da je cilj ove posjete promovisanje i razvijanje saradnje između Republike Italije i Bosne i Hercegovine na ekonomskom, privrednom i kulturnom nivou, razvijanje i unapređivanje odnosa između italijanskih i bh. privrednika, poticanje kontakata i saradnje sa lokalnim, kantonalnim, entitetskim i državnim vlastima u Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom konzulica je istakla više razloga za unapređenje saradnje između Republike Italije i Bosne i Hercegovine: geografska blizina, povoljni poreski sistem u BiH koji privlače strane investitore, povoljni trgovinski i drugi sporazumi, povoljno pravno okruženje, kvalifikovana radna snaga po konkurentnoj cijeni, nacionalna valuta koja je jedna od najstabilnijih, nacionalnih valuta, zbog čega je Bosna i Hercegovina jedna od najatraktivnijih zemalja za strana ulaganje, te da je zbog toga Bosna i Hercegovina poželjna zemlja za ulaganje u brojne sektore od energije i industrije do IT-a i infrastrukture. Bankarski sistem zasnovan je na međunardonim standardima i principima jedan je od najorganizovanijih i najrazvijenijih sektora u zemlji.

Istaknuta je prednost direktonog avio saobraćaja Bergamo-Sarajevo, Sarajevo-Bergamo kompanijom Raynair, koja leti četiri puta sedmično u ljetnom periodu i tri puta sedmično u zimskom periodu, što je uticalo na povećanje turista iz Bosne i Hercegovine u Republiku Italiju i obrnuto. Također je istaknut i značaj platforme „Ekonomska diplomatija MVP BiH“, te da se na navedenoj platformi mogu pronaći korisni linkovi koji se odnose na izvozne i investicione mogućnosti o privrednim događajima, sajmovima u Bosni i Hercegovini, turizmu i drugim značajnim projektima.

Na kraju sastanka sagovornici su se saglasili da će u narednim koracima organizovati video poziv u cilju jačanja privrednih odnosa i institucionalne saradnje između Republike Italije i Bosne i Hercegovine, na kojem će se razmotriti i konkretizirati budući koraci.