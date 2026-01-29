Energoinvest bilježi najbolje poslovne rezultate u posljednjih 30 godina

- Nakon gotovo tri decenije, Energoinvest se danas ne obraća javnosti da bi govorio o opstanku, već o rastu. O rastu koji nije došao slučajno, već kao rezultat teških, ali odgovornih odluka, sistemske konsolidacije i jasne vizije budućnosti. Kada sam došao u kompaniju, malo je ljudi vjerovalo da Energoinvest uopšte ima budućnost. Bili smo otpisani, zanemareni, a radnici u dubokoj neizvjesnosti, jer godinama su se u medijima objavljivale priče o tamnim oblacima nad Energoinvestom, o sumnjivim prodajama imovine, neisplaćenim platama i rasprodaji onoga što je generacijama građeno. Danas je slika drugačija. Danas vijesti o Energoinvestu govore o rastu, zapošljavanju, zatvaranju štetnih ugovora i otvaranju novih prilika, izgradnji strateških partnerstava i odgovornom odnosu prema društvu u kojem poslujemo. Danas, kada sa velikim ponosom stojim pred vama, mogu jasno i odgovorno reći: Energoinvest se vratio - izjavio je Mirza Ustamujić, direktor Energoinvesta nakon što je prisutnima predstavio najbolje poslovne rezultate Energoinvesta u posljednjih 30 godina.

Brojni gosti, veliki broj predstavnika medija iz Bosne i Hercegovine iskazalo je interesovanje za današnju prezentaciju Energoinvestovih poslovnih rezultata za 2025. godinu. Na press konferenciji obratio se i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, čije prisustvo danas dodatno potvrđuje značaj rezultata koje je Energoinvest predstavio, ali i ulogu kompanije u razvoju energetskog sektora i domaće privrede.

- Čestitke Mirzi Ustamujiću, direktoru Energoinvesta, njegovim saradnicima, članovima Nadzornog odbora i sve i jednom uposleniku koji su dali i energiju i znanje i volju da posrnulu firmu dovedu u situaciju da ima najbolje rezultate poslije 30 godina. 15 miliona dobiti vjerovatno niko nije očekivao, ali smo ljubomorno čuvali sve ove rezultate da bi došli do ovog svečanog trenutka njihove prezentacije. Dosta je bilo napadanja, komunikacije koja nije bila opravdana, u tišini rad koji je bio od strane Uprave i Nadzornog odbora na kraju je pokazao da se rad isplatio višestruko - izjavio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Energoinvest će i dalje ostati snažno opredijeljen ka razvoju moderne, stabilne i međunarodno relevantne kompanije, posvećene jačanju domaće privrede, energetskog sektora i ukupnog ekonomskog napretka Bosne i Hercegovine.