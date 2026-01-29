PITER ŠIF

Ekonomista koji je predvidio krizu 2008. godine, dao zastrašujuće upozorenje

Idemo ka ekonomskoj krizi koja će učiniti da finansijska kriza iz 2008. izgleda kao nedjeljna škola, rekao je

Piter Šif. Platforma X

M. Až.

29.1.2026

Kako cijene zlata nastavljaju rasti, američki ekonomista Piter Šif (Peter Schiff) poručuje da investitori ovaj rast ne bi trebali posmatrati samo kao zaštitu, već i kao znak upozorenja da se inflacija ubrzava, da američki dolar gubi globalno povjerenje i da bi se mogla približavati velika ekonomska kriza.

- Zlato i srebro upozoravaju na veću krizu koja će pogoditi ili kasnije ove godine ili možda sljedeće. Idemo ka krizi američkog dolara i krizi suverenog duga. Centralne banke kupuju zlato kako bi poduprle svoje valute. Rješavaju se dolara. Rješavaju se američkih državnih obveznica. Idemo ka ekonomskoj krizi koja će učiniti da finansijska kriza iz 2008. izgleda kao nedjeljna škola - rekao je Šif.

Viša analitičarka Independent Women’s Foruma, Keri Šefild (Carrie Sheffield), rekla je za Fox News Digital u srijedu da neki komentatori "vole igrati na kartu TV prostora s glasnim prognozama" koje se često ne poklapaju sa stvarnošću.

Glavni razlog

Šif je naglasio da je savezna vlada glavni razlog zbog kojeg je zlato dostiglo historijski maksimum, jer je američki dolar "na historijski najnižem nivou".

Šefildje također navela da je inflacija bila znatno niža tokom politika predsjednika Donalda Trampa nego u administraciji Džoa Bajdena, pozivajući se na podatke Zavoda za statistiku rada (BLS) koji pokazuju snažniji rast i stabilnije cijene u 2025. godini.

- Tokom drugog mandata predsjednika Trampa, podaci BLS-a pokazuju da je inflacija u prosjeku iznosila 2,7%. To se poredi s 5,0% tokom Bidenove administracije i samo 1,9% tokom prvog Trumpovog mandata. Zahvaljujući pametnim poreskim, regulatornim i energetskim politikama, Amerika je zabilježila izvanredan rast BDP-a od 4,4% u trećem kvartalu 2025. godine, dok Atlanta Fed pokazuje rast od 5,4% u četvrtom kvartalu 2025. - rekla je Šefild.

Iskrivljeni brojevi

Dodala je da su brojke bile prilično solidne.

- Istina, raspoloženje potrošača je prilično promjenjivo iz mjeseca u mjesec.

Šif ističe da brojevi nisu bili tačni, već "iskrivljeni".

- Oni su snažno iskrivljeni, bit će revidirani i velikim dijelom su pod utjecajem inflacije. Inflacija će u narednim godinama biti mnogo pogubnija nego što je bila dok je Biden bio predsjednik. Nažalost, to je ono što vam zlato i srebro poručuju. To je upozorenje. Kao i 2007. godine, kada je eksplodiralo tržište subprime hipotekarnih kredita, nešto što sam godinama predviđao i protiv čega sam se kladio, kada se to dogodilo, znao sam da nagovještava veću krizu koja je uslijedila sljedeće godine. Ali mainstream investicijska zajednica, Federalne rezerve, Ben Bernanke, tvrdili su da je subprime problem ograničen. Nisu razumjeli proble - dodao je.

"SAD zavisi od svijeta"

Šif smatra da SAD zavisi od svijeta, dok je Trump obrnutog mišljenja.

- Mi zavisimo od svijeta. Oni nam isporučuju robu koju mi ne proizvodimo. Oni nam posuđuju novac koji mi ne štedimo. Tramp to vidi obrnuto. Svjetska ekonomija ne funkcioniše zbog nas – naša ekonomija funkcioniše zbog svijeta. Imamo disfunkcionalnu potrošačku kreditnu ekonomiju koja počiva na statusu američkog dolara kao rezervne valute, a svijet sada izvlači tepih ispod SAD-a. Dolar će se urušiti. Dolar će biti zamijenjen zlatom - rekao je Šif.

"Američka finansijska kriza"

On je također poručio da neće postojati gornja granica cijene zlata jer "ne postoji donja granica za dolar".

- Najveća razlika između krize koja nam predstoji i one koju smo imali tada jeste to što je ova u potpunosti američka. Ona se neće izvoziti u ostatak svijeta. To je globalna finansijska kriza, ali američka finansijska kriza, ostatak svijeta će zapravo imati koristi - kazao je Šif.

Šefild je uzvratila riječima da “dok je bilo određene globalne nestabilnosti zbog dešavanja u Venecueli, Rusiji i Iranu, unutar zemlje Sjedinjene Američke Države su u snažnoj i rastućoj poziciji pod predsjednikom Trampom.”

Glasnogovornik Bijele kuće ponovio je taj optimizam, ukazujući na strana ulaganja i rekordnu potražnju za američkim državnim obveznicama.

- Strana ulaganja u američke državne obveznice nedavno su dostigla historijski maksimum, dok poslovni lideri i dalje ulažu bilione kako bi proizvodili i zapošljavali u Americi. Panikaši predviđaju propast još od dana kada je predsjednik Trump stupio na dužnost, a umjesto toga Amerikanci su vidjeli kako inflacija slabi, realne plate rastu i BDP ubrzava - rekao je za Fox News Digital glasnogovornik Bijele kuće Kuš Desai.

