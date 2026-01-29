Ekonomista koji je predvidio krizu 2008. godine, dao zastrašujuće upozorenje

Kako cijene zlata nastavljaju rasti, američki ekonomista Piter Šif (Peter Schiff) poručuje da investitori ovaj rast ne bi trebali posmatrati samo kao zaštitu, već i kao znak upozorenja da se inflacija ubrzava, da američki dolar gubi globalno povjerenje i da bi se mogla približavati velika ekonomska kriza.

- Zlato i srebro upozoravaju na veću krizu koja će pogoditi ili kasnije ove godine ili možda sljedeće. Idemo ka krizi američkog dolara i krizi suverenog duga. Centralne banke kupuju zlato kako bi poduprle svoje valute. Rješavaju se dolara. Rješavaju se američkih državnih obveznica. Idemo ka ekonomskoj krizi koja će učiniti da finansijska kriza iz 2008. izgleda kao nedjeljna škola - rekao je Šif.

Viša analitičarka Independent Women’s Foruma, Keri Šefild (Carrie Sheffield), rekla je za Fox News Digital u srijedu da neki komentatori "vole igrati na kartu TV prostora s glasnim prognozama" koje se često ne poklapaju sa stvarnošću.

Glavni razlog

Šif je naglasio da je savezna vlada glavni razlog zbog kojeg je zlato dostiglo historijski maksimum, jer je američki dolar "na historijski najnižem nivou".

Šefildje također navela da je inflacija bila znatno niža tokom politika predsjednika Donalda Trampa nego u administraciji Džoa Bajdena, pozivajući se na podatke Zavoda za statistiku rada (BLS) koji pokazuju snažniji rast i stabilnije cijene u 2025. godini.

- Tokom drugog mandata predsjednika Trampa, podaci BLS-a pokazuju da je inflacija u prosjeku iznosila 2,7%. To se poredi s 5,0% tokom Bidenove administracije i samo 1,9% tokom prvog Trumpovog mandata. Zahvaljujući pametnim poreskim, regulatornim i energetskim politikama, Amerika je zabilježila izvanredan rast BDP-a od 4,4% u trećem kvartalu 2025. godine, dok Atlanta Fed pokazuje rast od 5,4% u četvrtom kvartalu 2025. - rekla je Šefild.

Iskrivljeni brojevi

Dodala je da su brojke bile prilično solidne.

- Istina, raspoloženje potrošača je prilično promjenjivo iz mjeseca u mjesec.

Šif ističe da brojevi nisu bili tačni, već "iskrivljeni".

- Oni su snažno iskrivljeni, bit će revidirani i velikim dijelom su pod utjecajem inflacije. Inflacija će u narednim godinama biti mnogo pogubnija nego što je bila dok je Biden bio predsjednik. Nažalost, to je ono što vam zlato i srebro poručuju. To je upozorenje. Kao i 2007. godine, kada je eksplodiralo tržište subprime hipotekarnih kredita, nešto što sam godinama predviđao i protiv čega sam se kladio, kada se to dogodilo, znao sam da nagovještava veću krizu koja je uslijedila sljedeće godine. Ali mainstream investicijska zajednica, Federalne rezerve, Ben Bernanke, tvrdili su da je subprime problem ograničen. Nisu razumjeli proble - dodao je.

"SAD zavisi od svijeta"

Šif smatra da SAD zavisi od svijeta, dok je Trump obrnutog mišljenja.