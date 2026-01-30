SAD uvode tarife zemljama koje prodaju naftu Kubi, Meksiko u fokusu

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Donald Trump) potpisao je izvršnu uredbu kojom se predviđa uvođenje tarifa na svu robu koja dolazi iz država koje prodaju ili obezbjeđuju naftu Kubi.

Mjera je prvenstveno usmjerena na Meksiko, zemlju koja je godinama predstavljala svojevrsnu naftnu „pupčanu vrpcu“ za Kubu. Uprkos tome što je meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum (Claudia Sheinbaum) nastojala graditi snažne odnose s Trampom, Meksiko je uporno iskazivao solidarnost s američkim rivalom.

Tokom obraćanja medijima, novinar je Trampa upitao pokušava li „zavrnutu slavinu“ prema Kubi, koju je prethodno nazvao „propadajućom državom“.

- Izraz 'zavrnem slavinu' je prilično grub. Ne pokušavam to, ali izgleda da je riječ o nečemu što jednostavno neće moći opstati - rekao je Tramp.