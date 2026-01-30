Mastercard otpušta radnike širom svijeta

Američka kompanija za financijske usluge i plaćanja Mastercard planira otpustiti četiri posto svoje radne snage širom svijeta, rekao je danas financijski direktor kompanije za obradu plaćanja Šačin Mehra (Sachin Mehra).

Prema njegovim riječima, uprava kompanije došla je do takvog zaključka nakon što je završila pregled poslovanja.

- Na temelju nedavnog strateškog pregleda našeg poslovanja, očekujemo da ćemo u prvom tromjesečju zabilježiti jednokratni trošak restrukturiranja od približno 200 miliona dolara - rekao je Mehra.

Ova će odluka utjecati na zaposlenike s punim radnim vremenom širom svijeta.