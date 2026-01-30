Čadež: Blokirano 93 posto izvoza iz regije, dnevna šteta oko 92 miliona eura

Predsjednik srbijanske Gospodarske komore Marko Čadež kazao je da je zbog blokada na granicama s Europskom unijom (EU) zaustavljeno 93 posto izvoza iz regije, što je prouzročilo dnevnu štetu od oko 92 milijuna eura, odnosno 109,95 milijuna dolara.

Prijevoznici prosvjeduju zbog ograničavanja trajanja boravka, odnosno rada profesionalnih vozača u zemljama Schengena na najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci. Istodobno prosvjedujući protiv novog EU sustava Entry/Exit. (EES) prijevoznici upozoravaju da ih tretiraju kao turiste, što uzrokuje višemilijunske gubitke zbog dugih čekanja te najavljuju nastavak blokada.

Prijevoznici iz Srbije i Bosne i Hercegovine peti dan blokiraju granične prijelaze dok su prijevoznici Crne Gore i Sjeverne Makedonije ukinuli blokade nakon što je Europska komisija najavila kako će razmatrati novu viznu strategiju koja bi riješila problem boravka za profesionalne vozače.

- Za svaku kompaniju to znači između 10.000 i 50.000 eura dnevnih gubitaka, jer ne isporučuju robu kupcima - rekao je Čadež te dodao da su istodobno pogođene i kompanije sa sjedištem u EU koje posluju u regiji ili izvoze u regiju.

Čadež je kazao kako će Srbija traži sastanak s Europskom komisijom kako bi se razgovaralo o rješenjima poput posebnih viza ili dozvola.