Borcima 1.129.000 KM više nego prošle godine, zdravstvenim radnicima poboljšanje kolektivnog ugovora

Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je Izvještaj o evaluaciji u toku Strategije razvoja za period 2021.-2027. godina te Smjernice za trogodišnje planiranje rada ZDK-a za period 2027.-2029. godina, a donijela je i odluku o početku pregovora za izmjene Kolektivnog ugovora za zdravstvo - izjavio je premijer Nezir Pivić.

Pokretanje pregovora

- Unutar Ministarstva zdravstva, donijeli smo odluku o pokretanju pregovora za izmjenu i zaključenje Kolektivnog ugovora sa zdravstvenim radnicima, što je dokaz da nastavljamo trend poboljšanja uslova uposlenih, prije svega u zdravstvu. Ovo je još jedan dokaz da smo opredijeljeni da zadržimo kvalitetno medicinsko osoblje, koje će pružati što kvalitetniju uslugu našim korisnicima - kazao je Pivić.

Usvojen je i Program utroška sredstava Budžeta ZDK-a za 2026. godinu planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja.

- Ono što je važno istaći da je ovogodišnji iznos, u odnosu na prošlu godinu, povećan za 1.129.000 KM. Prije svega, to se povećanje odnosi na pozicije zapošljavanje i samozapošljavanje, pomoć u slučaju smrti, stambeno zbrinjavanje, kapitalni transferi izgradnje i sanacije centralnih spomen-obilježja…Ovo je dokaz da boračku populaciju gledamo na način da još više ulažemo u to ministarstvo, kao i poboljšanje uslova boračke populacije. Naravno da to nije i dovoljno, ali je težnja da se poboljša status i položaj boračke populacije - istakao je Pivić.

Usvojen je i prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauke, kulture i sporta Mirzi Mušiji za potpisivanje ugovora o subvenciji smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine.

U sklopu Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica usvojena je odluka o razrješenju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Služba za zapošljavanje ZDK-a te imenovanju novog direktora, nakon okončanja konkursne procedure. Novi direktor ove ustanove bit će Miroslav Ilić iz Žepča, koji je bio i jedini kandidat.

Dodatni iskorak

- Unutara ovog ministarstva razmatrali smo i jednu vrlo važnu tačku, a to je: Analiza razvoja socijalnih usluga za osobe sa teškoćama u razvoju u ZDK-u. Radi se o jednoj radnoj grupi koja je razmatrala uspostavu centra za Grad Zenicu, odnosno radne jedinice unutar postojeće kantonalne ustanove (JU Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK-op.a.). Poznato je da ova ustanova zaista bilježi odlične rezultate, da se pruža vrlo kvalitetna usluga za osobe sa poteškoćama u razvoju. Ovo je sada još jedan dodatni iskorak, gdje se će se uspostaviti još jedna radna jedinica za područja Grada Zenice. Radi se o tome da će se dosadašnja nevladina organizacija 'Dlan' inkorporirati u samu JU, što je jedan vrlo značajan korak i mislim da je ovo jedan vrlo dobar potez - istakao je Pivić.

On je izrazio nadu kako će se i taj grad uključiti u sufinansiranje ove ustanove, jer najviše korisnika usluga i ima u tom gradu. Pivić je dodao kako je ponovo najavljen bojkot finansiranja ove ustanove od strane Grada Zenica, koji je prošle godine uplatio samo jednu tranšu od ukupno obećanih te budžetom toga grada planiranih 50.000 KM.

Danas je usvojeno i nekoliko odluka za pomoć zdravstvenom sektoru, odnosno tekućih transfera zdravstvenim ustanovama u tom kantonu, za što je izdvojeno ukupno oko 2.000.000 KM.

JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica odobreno je pet tekućih transfera, ukupno 400.000 KM. Tako će na poziciji transfera drugim nivoima vlasti dobiti 150.000 KM, zatim 50.000 KM za unapređenje dijabetološke zaštite na području ZDK-a, 100.000 KM za realizaciju promotivnih i preventivnih aktivnosti u zdravstvenom sektoru, 50.000 KM za HPV vakcinaciju te 50.000 KM za istraživanja.

JU Kantonalna bolnica dobit će 1.500.000 KM u okviru tekućeg transfera, a Kantonalnom zavodu za bolesti ovisnosti 110.000 KM.