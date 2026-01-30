Hajriz Brčvak otkriva planove za Sarajevo: U Ferhadiji gradi apartmane s pet zvjezdica, a na Vracama, Bjelašnici, Trebeviću i druge objekte

Kompanija “Kapital BH”, u vlasništvu uspješnog poduzetnika Hajriza Brčvaka, postala je vlasnik stare zgrade Nogometnog saveza BiH, u centru Starog Grada, samo nekoliko koraka od ulaza u sarajevski Bezistan.
Investicija vrijedna 4.555.000 KM potvrđena je iz NSBiH, uz informaciju da će ova sredstva biti iskorištena za nova ulaganja Saveza u infrastrukturne projekte.
Njemačka i Austrija
Brčvak za “Avaz” otkriva planove vezane za ovu lokaciju, ali i druge projekte u BiH.
- Tu će biti stanovi, apartmani s pet zvjezdica. Tu će biti i naša kancelarija, vjerovatno centrala, a u jednom dijelu će biti još jedan restoran, mog prijatelja koji ima poznate restorane u Crnoj Gori. Bit će to lijepo, pozitivno iznenađenje i malo drugačija ponuda u Sarajevu. Mnogi Bosanci znaju za “Staru čaršiju” u Starom Baru, jedan restoran s odreskom za koji mislim da je daleko najbolji. U Sarajevu će se otvoriti “Sarajevska čaršija”, za ljubitelje stakea, sarme i dobrih ćevapa, iako ih već ima dosta – kaže Brčvak za "Avaz".
Biznismen rođen u Bijelom Polju važi za jednog od najuspješnijih na Balkanu. Vlasnik je niza kompanija u Njemačkoj i Austriji s gotovo 1.600 zaposlenih, u Crnoj Gori ima oko 300, a u BiH oko 500 radnika. To nije i konačan broj.
- Mi u Bosni imamo dosta zemlje. Smatram da će cijene vjerovatno rasti još i da će biznis s građevinom biti unosan. Imamo već nekoliko lijepih lokacija za koje pripremamo projekte. To su Vraca, Bjelašnica, Trebević, motel “Čavljak” smo prije nekoliko godina kupili od Hidrogradnje. Tu smo kupili i neku zemlju. Kao što vidite, većinom idem po brdima, a s ovom zgradom sam se približio gradu i centru – uz osmijeh dodaje Brčvak.
Biznismen rođen u Bijelom Polju svoju poslovnu imperiju počeo je stvarati prije 15 godina, s jednim uposlenim i jednim vozilom. Danas ima više od 20 kompanija. Njegova kompanija jedna je od tri najveće koje se bave izgradnjom infrastrukturnih mreža za optičke kablove za internet i radi za najveće operatere. Poznata je i po evropskom rekordu jer je za samo 24 sata izgradila 10 kilometara optičke infrastrukture i na mrežu priključila više od 1.100 korisnika.
Pametni ljudi iz BiH
- Kada je posao počeo da se širi, vidio sam šansu da ljudi iz BiH ne moraju svi doći u Njemačku, već možemo i u Bosni nešto da radimo. Počeli smo prije osam ili devet godina i imamo dosta mladih ljudi. Kad dođu Nijemci, kad ih nekad povedem da im pokažem šta mi to radimo, oduševe se, jer to su mladi ljudi, mnogo inžinjera, mnogo pametne radne snage. U Bosni naši radnici prave projekte, planiraju, imamo administraciju, call agente, IT sektor, sada i umjetnu inteligenciju. To je moj neki uspjeh. Sve što se dešava u ovom poslu mi radimo. U Njemačkoj smo postali i operateri i nudimo svoje usluge klijentima – ističe Brčvak.
Iako ga mediji smatraju jednim od najuspješnijih na Balkanu, skromni poduzetnik kaže da poznaje mnogo pametnijih i boljih od sebe.
Mi nismo ništa bez Njegove nafake, a ako imamo i berićet, to je onda sve
Brčvak je poznat i po humanitarnom radu, a stanovnici naše zemlje još se sjećaju 40 automobila koje je, nakon poplava, donirao porodicama u Jablanici.
- Svi mi imamo svoje misije i samo me strah hoćemo li ih ispuniti na način kako to Gospodar od nas očekuje. Mi nismo ništa bez Njegove nafake, a ako imamo i berićet, to je onda sve. Ako nekome nešto date ili ćete dati, možda ste zbog njega sve to i dobili. Ne daješ svoje, nego si to što imaš dobio upravo zbog onoga kome ćeš pomoći. Ne želim da me ljudi po tome poznaju, jer ko bismo mi bili kada nam Gospodar ne bi dao i ko zna zbog koga je od tih ljudi nama data nafaka. To Allah najbolje zna. Volio bih kada bi me, umjesto ljudi, Gospodar na Sudnjem danu prepoznao po tome – kaže poduzetnik i humanista Hajriz Brčvak.