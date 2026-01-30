Hajriz Brčvak otkriva planove za Sarajevo: U Ferhadiji gradi apartmane s pet zvjezdica, a na Vracama, Bjelašnici, Trebeviću i druge objekte

Kompanija “Kapital BH”, u vlasništvu uspješnog poduzetnika Hajriza Brčvaka, postala je vlasnik stare zgrade Nogometnog saveza BiH, u centru Starog Grada, samo nekoliko koraka od ulaza u sarajevski Bezistan.

Investicija vrijedna 4.555.000 KM potvrđena je iz NSBiH, uz informaciju da će ova sredstva biti iskorištena za nova ulaganja Saveza u infrastrukturne projekte.

Brčvak za “Avaz” otkriva planove vezane za ovu lokaciju, ali i druge projekte u BiH.

- Tu će biti stanovi, apartmani s pet zvjezdica. Tu će biti i naša kancelarija, vjerovatno centrala, a u jednom dijelu će biti još jedan restoran, mog prijatelja koji ima poznate restorane u Crnoj Gori. Bit će to lijepo, pozitivno iznenađenje i malo drugačija ponuda u Sarajevu. Mnogi Bosanci znaju za “Staru čaršiju” u Starom Baru, jedan restoran s odreskom za koji mislim da je daleko najbolji. U Sarajevu će se otvoriti “Sarajevska čaršija”, za ljubitelje stakea, sarme i dobrih ćevapa, iako ih već ima dosta – kaže Brčvak za "Avaz".

Biznismen rođen u Bijelom Polju važi za jednog od najuspješnijih na Balkanu. Vlasnik je niza kompanija u Njemačkoj i Austriji s gotovo 1.600 zaposlenih, u Crnoj Gori ima oko 300, a u BiH oko 500 radnika. To nije i konačan broj.

- Mi u Bosni imamo dosta zemlje. Smatram da će cijene vjerovatno rasti još i da će biznis s građevinom biti unosan. Imamo već nekoliko lijepih lokacija za koje pripremamo projekte. To su Vraca, Bjelašnica, Trebević, motel “Čavljak” smo prije nekoliko godina kupili od Hidrogradnje. Tu smo kupili i neku zemlju. Kao što vidite, većinom idem po brdima, a s ovom zgradom sam se približio gradu i centru – uz osmijeh dodaje Brčvak.