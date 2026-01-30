Prijevoznici donijeli odluku: Prekida se blokada na graničnim prijelazima u BiH

Prijevoznici iz BiH nakon sastanka s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem donijeli su odluku o prekidu blokada graničnih prijelaza za transport roba.

Ova odluka je donesena nakon pet dana, a donesena je nakon što od blokade odustali i prijevoznici iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, a onda i iz Srbije.

Koordinator blokade graničnom prelazu u Bosanskoj Gradišci je kazao da su dali rok entitetskim vlastima, da ako se ne ispune garancije, uslijedit će nova blokada, možda i gora.

- Iz Brisela smo dobili garancije da će vozači biti izuzeti iz ovog pravila - rekao je.

Podsjećamo, prijevoznicima je sporno pravilo 90/180, odnosno i to što i jedan sat boravka u EU se broji kao jedan dan za vozače.