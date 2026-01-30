Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON SASTANKA

Prijevoznici donijeli odluku: Prekida se blokada na graničnim prijelazima u BiH

Koordinator blokade graničnom prelazu u Bosanskoj Gradišci je kazao da su dali rok entitetskim vlastima, da ako se ne ispune garancije, uslijedit će nova blokada, možda i gora

Prekid blokada. Avaz

S. S.

30.1.2026

Prijevoznici iz BiH nakon sastanka s premijerom FBiH Nerminom Nikšićem donijeli su odluku o prekidu blokada graničnih prijelaza za transport roba.

Ova odluka je donesena nakon pet dana, a donesena je nakon što od blokade odustali i prijevoznici iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, a onda i iz Srbije.

Koordinator blokade graničnom prelazu u Bosanskoj Gradišci je kazao da su dali rok entitetskim vlastima, da ako se ne ispune garancije, uslijedit će nova blokada, možda i gora.

- Iz Brisela smo dobili garancije da će vozači biti izuzeti iz ovog pravila - rekao je.

Podsjećamo, prijevoznicima je sporno pravilo 90/180, odnosno i to što i jedan sat boravka u EU se broji kao jedan dan za vozače.

# PRIJEVOZNICI
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.