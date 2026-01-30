Cijene zlata pale za 11 posto nakon izjave Trampa o Fedu

Cijene zlata, koje su kontinuirano rasle deset sedmica, zabilježile su oštar pad u petak.

Do 19:30 sati po srednjeevropskom vremenu, cijena unce zlata pala je na nivo od 4.775 dolara (4.089 eura), što je pad od oko 11 posto u odnosu na prethodni dan.

Međutim, zlato je u posljednjih 12 mjeseci skočilo za oko 88 posto, a od početka godine poraslo je oko 19 posto, podržano povećanim trgovinskim i geopolitičkim tenzijama, kao i smanjenjem kamatnih stopa velikih centralnih banaka.

Cijene srebra također su pale za preko 33 posto, na 76,1 dolar (65,17 eura) po unci. Njegov rast u posljednjih 12 mjeseci iznosio je 255,6 posto.

Odluka američkih Federalnih rezervi (Fed) u srijedu da zadrže kamatne stope nepromijenjene pomogla je dolaru da se oporavi sa višegodišnjih niskih nivoa, ali je i dalje na ivici drugog uzastopnog sedmičnog pada.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp u petak je najavio da je za kandidata za novog predsjednika Fed-a izabrao bivšeg guvernera Kevina Vorša.

- Izražavam zadovoljstvo što nominiram Kevina Vorša za predsjednika odbora guvernera Federalnog rezervnog sistema - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Proces potvrde mogao bi biti težak, jer su neki republikanski senatori najavili da će blokirati bilo kakve Fedove nominacije dok Ministarstvo pravde SAD-a ne završi istragu renoviranja sjedišta Centralne banke u Vašington.