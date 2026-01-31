Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

20-TI PAKET SANKCIJA

Evropska unija u novom paketu sankcija mogla bi zabraniti rad s ruskom naftom

Države članice EU već su upoznate s nacrtom 20. paketa sankcija, koji Brisel planira usvojiti do kraja februara

Ruska nafta. Platforma X

A. O.

31.1.2026

Evropska unija razmatra mogućnost da se dosadašnje ograničenje cijene ruske nafte zamijeni potpunom zabranom pružanja pomorskih usluga za njen transport, u sklopu priprema za 20. paket sankcija protiv Rusije.

Prema navodima izvora, ukoliko države članice EU daju saglasnost na ovu inicijativu, evropskim kompanijama bilo bi u potpunosti zabranjeno pružanje svih usluga potrebnih za transport ruske nafte, uključujući brodarski prijevoz i osiguranje, prenosi ukrajinski list Ukrajinska pravda.

Suštinska razlika novog modela ogleda se u činjenici da bi zabrana važila bez obzira na cijenu nafte. Za razliku od postojećeg sistema, u kojem je transport dozvoljen ukoliko se nafta kupuje ispod utvrđenog cjenovnog limita, novi pristup ne bi predviđao takav izuzetak.

Izvori američke agencije Bloomberg ističu da bi uvođenje potpune zabrane znatno pojačalo pritisak na rusku ekonomiju te u velikoj mjeri olakšalo nadzor nad provođenjem sankcija.

Države članice EU već su upoznate s nacrtom 20. paketa sankcija, koji Brisel planira usvojiti do kraja februara. Ipak, za donošenje odluke potrebna je jednoglasna saglasnost svih članica Unije.

Kako navode izvori, nekoliko prijestolnica EU izrazilo je protivljenje ideji da se cjenovni limit zamijeni potpunom zabranom pružanja usluga.

Očekuje se da će novi paket sankcija obuhvatiti i dodatna ograničenja za ruske banke i naftne kompanije, kriptovalutne usluge, kao i finansijske institucije iz trećih zemalja koje pomažu Rusiji u zaobilaženju sankcija. Također, mjere bi se mogle odnositi i na brodove povezane s ruskom takozvanom flotom iz sjene.

Evropska komisija bi već naredne sedmice trebala predstaviti prijedlog 20. paketa sankcija EU protiv Rusije, a Unija planira njegovo usvajanje do četvrte godišnjice ruske invazije na Ukrajinu u punom obimu.

# EVROPSKA UNIJA
# NAFTA
# EU
# RUSIJA
# CIJENE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.