Evropska unija u novom paketu sankcija mogla bi zabraniti rad s ruskom naftom

Evropska unija razmatra mogućnost da se dosadašnje ograničenje cijene ruske nafte zamijeni potpunom zabranom pružanja pomorskih usluga za njen transport, u sklopu priprema za 20. paket sankcija protiv Rusije.

Prema navodima izvora, ukoliko države članice EU daju saglasnost na ovu inicijativu, evropskim kompanijama bilo bi u potpunosti zabranjeno pružanje svih usluga potrebnih za transport ruske nafte, uključujući brodarski prijevoz i osiguranje, prenosi ukrajinski list Ukrajinska pravda.

Suštinska razlika novog modela ogleda se u činjenici da bi zabrana važila bez obzira na cijenu nafte. Za razliku od postojećeg sistema, u kojem je transport dozvoljen ukoliko se nafta kupuje ispod utvrđenog cjenovnog limita, novi pristup ne bi predviđao takav izuzetak.

Izvori američke agencije Bloomberg ističu da bi uvođenje potpune zabrane znatno pojačalo pritisak na rusku ekonomiju te u velikoj mjeri olakšalo nadzor nad provođenjem sankcija.

Države članice EU već su upoznate s nacrtom 20. paketa sankcija, koji Brisel planira usvojiti do kraja februara. Ipak, za donošenje odluke potrebna je jednoglasna saglasnost svih članica Unije.

Kako navode izvori, nekoliko prijestolnica EU izrazilo je protivljenje ideji da se cjenovni limit zamijeni potpunom zabranom pružanja usluga.