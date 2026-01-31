Opšti haos u Njemačkoj: Loše vijesti za radnike s Balkana, broj nezaposlenih dostigao nevjerovatnu brojku

Broj nezaposlenih u Njemačkoj u januaru premašio je tri miliona, što predstavlja ozbiljan izazov i za radnike s Balkana koji u toj zemlji traže zaposlenje.

Prema podacima Savezne agencije za rad, u prvom mjesecu 2026. godine nezaposleno je bilo 3,085 miliona ljudi, što je 177.000 više nego u decembru 2025. i 92.000 više nego u januaru prošle godine. Time je zabilježen najveći broj nezaposlenih u januaru od 2014. godine. Stopa nezaposlenosti porasla je za 0,4 postotna boda, na 6,6 posto.

- Trenutno je vrlo malo dinamike na tržištu rada - rekla je predsjednica Savezne agencije za rad Andrea Nahles.

- Početkom godine nezaposlenost je značajno porasla zbog sezonskih razloga i time ponovno premašila granicu od tri miliona.“

Sezonski porast nezaposlenosti posljedica je smanjenja aktivnosti u određenim sektorima, poput građevinarstva, poljoprivrede ili turizma, u zimskim mjesecima.

Posljednji put broj nezaposlenih u Njemačkoj prešao je tri miliona u augustu 2025. Prije toga, ovaj prag nije bio probijen više od deset godina.