PREMAŠIO TRI MILIONA

Opšti haos u Njemačkoj: Loše vijesti za radnike s Balkana, broj nezaposlenih dostigao nevjerovatnu brojku

Trenutno je vrlo malo dinamike na tržištu rada, rekla je predsjednica Savezne agencije za rad Andrea Nahles

Radnici u Njemačkoj. Screenshot

A. O.

31.1.2026

Broj nezaposlenih u Njemačkoj u januaru premašio je tri miliona, što predstavlja ozbiljan izazov i za radnike s Balkana koji u toj zemlji traže zaposlenje.

Prema podacima Savezne agencije za rad, u prvom mjesecu 2026. godine nezaposleno je bilo 3,085 miliona ljudi, što je 177.000 više nego u decembru 2025. i 92.000 više nego u januaru prošle godine. Time je zabilježen najveći broj nezaposlenih u januaru od 2014. godine. Stopa nezaposlenosti porasla je za 0,4 postotna boda, na 6,6 posto.

- Trenutno je vrlo malo dinamike na tržištu rada - rekla je predsjednica Savezne agencije za rad Andrea Nahles.

- Početkom godine nezaposlenost je značajno porasla zbog sezonskih razloga i time ponovno premašila granicu od tri miliona.“

Sezonski porast nezaposlenosti posljedica je smanjenja aktivnosti u određenim sektorima, poput građevinarstva, poljoprivrede ili turizma, u zimskim mjesecima.

Posljednji put broj nezaposlenih u Njemačkoj prešao je tri miliona u augustu 2025. Prije toga, ovaj prag nije bio probijen više od deset godina.

Istovremeno, nezaposlenima je postalo teže pronaći novi posao. Broj otvorenih radnih mjesta prijavljenih agencijama za zapošljavanje smanjio se na 598.000, što je 34.000 manje nego u istom periodu prošle godine.

U januaru je 1,142 miliona ljudi primalo naknadu za nezaposlenost, dok je 3,826 miliona građana radne dobi primao građansku naknadu (Bürgergeld), oblik socijalne pomoći koji pruža osnovnu sigurnost nezaposlenima ili osobama s niskim primanjima.

Na tržištu strukovnog obrazovanja bilo je 64.000 mladih ljudi bez mjesta za osposobljavanje u agencijama za zapošljavanje. 

Njih 23.000 imalo je alternative, ali su ipak nastavili tražiti posao, dok 41.000 mladih uopće nije imalo zaposlenje. Stručnjaci napominju da je stvarni broj vjerovatno znatno veći, jer se ne prijavljuju svi kandidati koji traže obuku.

