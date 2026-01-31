U Hercegovačko-neretvanskom kantonu napravili rez: Ukinut stari model poticaja

U politici poticaja u privredi i u turizmu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu vlasti su najavile potpuni zaokret.

Dosadašnji način podjele poticaja pokazao se neefikasnim, gotovo bez stvarnih i očekivanih rezultata, ali i opterećen sumnjama. Stoga, javni novac se od ove godine preusmjerava u transparentniju podršku radu i stvaranju nove vrijednosti.

Dva resora

Tako je u ovogodišnjem budžetu osigurano 1.000.000 KM, odnosno po 500.000 KM u oba resora za start-upove, jednako kao i za subvencioniranje kamata za nove kreditne linije u poslovnim bankama u te dvije oblasti. Također, s dodatnih 500.000 KM bit će sufinansirani krediti kod Razvojne banke.

Prema riječima ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša Emila Balavca, ideja je takva da se u ta dva resora prilagode programi novoj situaciji i poslovnoj dinamici.

- U suštini jedan dio naših poticaja ostaje isključivo za one koji su novoosnovani, kao podrška novim inicijativama, prije svega, start-upovima, inicijativama mladih i drugih ranjivih grupa, žena, porodica s troje i više djece, kako bismo potaknuli nešto novo. Drugi dio programa se oslanja na subvencije kamata na kredite koji imaju razvojnu komponentu. To u suštini znači da ćemo mi s tih milion KM koje imamo u ova dva resora uložiti u kamate za neke velike projekte koji bi trebalo da donesu između 15 i 20 miliona KM ulaganja u infrastrukturu ili preduzeća ili objekata, odnosno kompanija koje se bave turističkim djelatnostima - kazao je Balavac za „Dnevni avaz“.

Saradnja s bankama

Naglasio je da je razlika između modela poticaja koji su se godinama primjenjivali u privredi i u turizmu i novog jako velika.

- Do sada su se poticaji koje smo imali vezali isključivo za projekte i u suštini oni nikada nisu mogli podržati cijeli jedan projekt, što zbog velikog broja aplikanata što zbog nedostatka sredstva. Na ovaj način, u saradnji s komercijalnim bankama nudimo otvoreni postupak tokom cijele godine, tako da, kada privredni subjekti uvide šta im je potrebno i gdje žele da se razvijaju, predaju zahtjev na osnovu kojeg banka odobrava kredit uz kamatu koju će u potpunosti, nadamo se, subvencionirati Vlada HNK, odnosno ova dva ministarstva - objasnio je Balavac.

Mijenjanje pravilnika

Osvrnuvši se na podršku start-upovima, Vejzović je rekao da će, najvjerovatnije, kvartalno ili polugodišnje, poticaji biti vršeni kroz sistem refundacije. Međutim, napomenuo je da je neophodno mijenjati pravilnike i, zapravo, finalizirati tehnički model te dogovoriti druge detalje.

Ministar: Aktiviramo kreditne linije

Ministar privrede HNK Zanin Vejzović ocijenio je da će novi model polučiti bolje rezultate.