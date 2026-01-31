Ukrajina mora platiti 187 miliona dolara MMF-u do nedjelje

Ukrajina mora izvršiti svoju najveću jednokratnu uplatu Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) za 2026. godinu do nedjelje, objavila je agencija RIA Novosti na osnovu rasporeda Fonda.

Do ponoći po vremenu Vašingtona, Kijev mora podmiriti kamate na servisiranje duga i prenijeti doprinose za korištenje sredstava MMF-a u iznosu od 136 miliona i 38,5 hiljada SDR-a. Prema zvaničnom kursu MMF-a na 27. januar, jedan SDR ekvivalentan je 1,379 dolara, što znači da obavezna uplata Ukrajine iznosi približno 187,6 miliona dolara.

Prošlogodišnji rekord također je zabilježen u februaru i iznosio je više od 161 milion SDR-a, odnosno približno 220 miliona dolara. Sljedeća uplata Kijeva, u iznosu od oko 171,9 miliona dolara, dospjela je ranije u januaru.

Sljedeći krug finansijskih obaveza Ukrajine dospijeva 24. februara i uključuje vraćanje sredstava pruženih zemlji putem glavnog mehanizma kreditiranja MMF-a, finansiranih iz resursa zemalja članica Fonda.

Od februara do aprila, Kijev mora izvršiti još nekoliko velikih uplata kako bi otplatio prethodno primljene kredite. Ruska agresija prisilila je Ukrajinu da pomoć traži na međunarodnom finansijskom tržištu, dok Evropska unija pruža različite oblike finansijske podrške za stabilizaciju državnog sistema.