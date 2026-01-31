Zenica bi mogla ostati bez grijanja zbog nelegalnog priključka i duga za struju od 2.268.746 KM

Nova Željezara Zenica poslala je, posredstvom svoga advokata Suada Slipčevića iz Sarajeva, novu obavijest o najavi isključenja nelegalnog priključka Javnog preduzeća "Grijanje" Zenica na električnu mrežu tog preduzeća, a što bi se trebalo dogoditi 6. februara.

U konačnici, to bi značilo i prestanak grijanja tog grada iz nove Toplane na plin, u zajedničkom vlasništvu NŽZ-a (80 posto) i Grada Zenica (20 posto), a što se prema ranijem planu trebalo dogoditi još jučer. Od toga su, ističe se, odustali kako posljedice ne bi trpili građani toga grada.

NŽZ (preduzeće nastalo prošle godine kupovinom kompanije ArcelorMittal Zenica) u jučerašnjem dopisu ponovo upozorava da im je preko, po njima spornog i nelegalnog priključka u objektu stare Termoelektrane, u protekle tri godine pričinjena direktna finansijska šteta u iznosu od 2.268.746 KM.

Električna energija za potrebe rada tog sistema JP “Grijanje”, ističu, preuzima se iz mreže NŽZ-a, ali bez pravnog osnova i potpisane ugovorne obaveze pa nemaju ni obavezu snabdijevanja JP „Grijanje“ električnom energijom.

JP “Grijanje”, koje samo distribuira toplotu građanima toga grada, godinama je, tvrde, nelegalno priključeno na njihovu električnu mrežu, za što nemaju potrebne dozvole niti instalirano mjerno mjesto, odnosno brojilo utroška električne energije.

Sve to je, napominju, višestruko evidentirano kroz inspekcijske nadzore, dopise i upozorenja koja im šalju još od 2018. godine. JP „Grijanje“, ističu, u više je navrata pozivano da ishodi potrebne dozvole od Elektrodistribucije, da postavi brojilo te uredi snabdijevanje u skladu sa zakonom, ali da to nikada nije učinjeno, a posljednje upozorenje upućeno im je 23. januara ove godine.

Sastanak predstavnika NŽZ-a, JP „Grijanje“ i Grada Zenice koji je, ističu, trebao biti održan 29. januara, nije održan zbog nedolaska gradonačelnika Fuada Kasumovića, iako je, kako tvrde, bio potvrđen i njegov dolazak. NŽZ, novi termin za sastanak istih aktera, zakazala je za 2. ili 3. februar, kada bi se trebalo pronaći rješenje ovog problema.

Obavijest je, uz popratnu dokumentaciju te inspekcijske nalaze, osim na adresu JP “Grijanje” Zenica, dostavljena i gradonačelniku Grada Zenica, Gradskom vijeću Zenica, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, Tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine, ministarstvima unutrašnjih poslova ZDK-a i FBiH te preduzeću Toplana d.o.o.

Svi kojima je upućena ova obavijest, pozvani su da, u okviru svojih nadležnosti i bez odlaganja, utiču da Uprava društva JP “Grijanje” i gradonačelnik, "budući da godinama izbjegavaju rješavanje predmetnog problema", poduzmu druge prikladne mjere iz svoje nadležnosti u cilju ublažavanja šteta.

U obavijesti se podvlači i kako je jako zabrinjavajuće da su iz JP “Grijanje” i Grada Zenica uvećanje cijena grijanja stanovnika Grada Zenica odobreno prošle godine, dovodili u direktnu vezu s povećanjem cijena struje, “iako ste bili svjesni da električnu energiju dijelom nelegalno preuzimate sa mreže Željezare”", navodi se.