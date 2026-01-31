Starbucks pod velikim pritiskom: Rastuća konkurencija smanjuje njegov tržišni udio

Amerikanci danas piju više kafe nego u posljednjim decenijama, no sve manji broj njih odlučuje se na kafu iz Starbucksa. Iako kompanija i dalje dominira američkim tržištem s gotovo 17.000 prodavnica i planovima za otvaranje novih stotina, suočava se s dosad neviđenom konkurencijom, koja joj otežava povratak kupaca koje je već izgubila.

Prema podacima konsultantske firme Technomic, koja prati prehrambenu industriju, udio Starbucksa u ukupnoj potrošnji u američkim kafeterijama pao je na 48% u 2024. i 2025. godini, u odnosu na 52% godinu ranije. Suprotno tome, Dunkin', dugogodišnji rival, povećao je svoj tržišni udio, a sve više lanaca poput 7 Brew, Scooter's Coffee i Dutch Bros bilježe brz rast.

Pored domaće konkurencije, Starbucks se suočava i s novim izazivačima s međunarodnim korijenima. Luckin Coffee, Mixue i drugi kineski lanci počinju ulaziti na američko tržište, otvarajući prodavnice u velikim gradovima poput New Yorka, a popularnost uživaju i brzi drive-thru lanci.

Chris Kayes, šef odjela za menadžment na Business školi Univerziteta George Washington, objašnjava da je, iako ljudi nisu prestali voljeti Starbucks, sadašnja situacija ta da su potrošači "poliamorni" u svojim izborima kafe. "Ljudi sada eksperimentišu s novim kafama i traže raznovrsnost u ponudi", navodi Kayes.

Prema Nacionalnoj asocijaciji za kafu, u 2024. i 2025. godini čak 66% Amerikanaca dnevno pije kafu, što je porast od 7% u odnosu na 2020. godinu. Kafeterijski lanci utrkuju se da iskoriste ovu sve veću potražnju. Sam broj lanaca kafeterija u SAD-u porastao je za 19% u posljednjih šest godina, a sada ih je više od 34.500.

Starbucks u zasićenju: Mala konkurencija raste

Kada je Howard Schultz preuzeo Starbucks 1987. godine, kompanija je bila mala regionalna mreža. Danas, dok Starbucks planira otvaranje novih lokacija, drugi manji lanci doživljavaju eksplozivan rast. Na primjer, Scooter's Coffee imao je 200 lokacija 2019. godine, a danas ih ima više od 850, dok je 7 Brew iz Arkansasa s 14 lokacija porastao na više od 600.

Neil Saunders, izvršni direktor u GlobalData Retail, navodi da je veličina Starbucksa postala i ograničenje. "To je vrlo zrela kompanija, već previše zasićena", kaže Saunders. "Imaju manje prostora za dalji rast."

Ipak, Starbucks nije obeshrabren. Mike Grams, operativni direktor kompanije, ističe da kompanija nastoji unaprijediti uslugu i stvoriti ugodniju atmosferu u svojim prodavnicama, kako bi privukla veći broj kupaca. Planiraju dodati 25.000 novih sjedećih mjesta u američkim kafićima do jeseni ove godine.

Inovacije i manji formati kao odgovor konkurenciji

Kako bi ostao konkurentan, Starbucks uvodi novitete poput novih proizvoda, uključujući zdravije grickalice bogate proteinima i vlaknima. Također, kompanija je razvila manji format objekata, koji omogućava jeftiniju izgradnju, a i dalje nudi sjedeća mjesta, drive-thru trake i mogućnost preuzimanja mobilnih narudžbi.

No, i dalje se postavlja pitanje inovacija. Dutch Bros, koji je poznat po brzim i praktičnim opcijama, već je uveo proteinske napitke i energetska pića, a Starbucks je tek nedavno počeo slične napitke uvoditi u svoju ponudu. Ovi novi konkurenti, koji nude veće količine za niže cijene, postavljaju izazov za Starbucks.

Dutch Bros, lanac iz Arizone, trenutno ima više od 1.000 prodavnica i planira udvostručiti broj do 2029. godine. Christine Barone, bivša menadžerka Starbucksa, koja je sada na čelu Dutch Bros-a, ističe da njihov uspjeh leži u praktičnosti i cijeni, uz to što im je prosječna veličina pića 24 unce, naspram 16 unci u Starbucks-u.

Povoljnije cijene kao prijetnja

Luckin Coffee, koji koristi aplikaciju za promocije i kuponske ponude, također se pozicionira kao povoljnija opcija, privlačeći kupce koji traže dobar omjer cijene i kvaliteta. U Njujorku (New Yorku) je jedan od njihovih lokala bio prepun kupaca koji su naručivali putem mobilne aplikacije. Za razliku od Starbucksa, Luckin nudi konkurentnije cijene, koje su atraktivne za mnoge kupce.

Prema analizi Morningstara, prosječan račun u Starbucksu u 2024. godini iznosio je 9,34 dolara, dok su u Dutch Brosu bili 8,44 dolara, a u Dunkinu 4,68 dolara.

Starbucks u izazovima: Zadržati cijene i fokusirati se na iskustvo

Analitičari sugeriraju da bi agresivna sniženja cijena mogla biti loša strategija za Starbucks, jer konkurenti uvijek mogu ponuditi niže cijene. Ari Felhandler, analitičar u Morningstaru, poručuje: "Zadržite cijene i pokušajte ih opravdati."

On vjeruje da bi redizajn prodavnica i novi proizvodi mogli donijeti povratak većeg broja kupaca.