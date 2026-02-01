Mostar nakon 20 godina bliže završetku južne obilaznice

Mostarska južna obilaznica projekat je na koji se čeka godinama.

Njena izgradnja počela je 2006. godine. Međutim, zbog brojnih izazova, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, dobivanja dozvola, te finansiranja, cjeli proces je tekao sporo. Izgradnja završne faze i njen završetak je od velikog značaja za grad Mostar kako bi se smanjili saobraćajni čepovi i gužve gradskim ulicama.

Sav teretni promet kroz Hercegovinu odvija se kroz uže gradsko središte Mostara, jer teretna vozila nemaju alternativu. Stoga su prometne gužve mostarska svakodnevica, pa je izgradnja južne obilaznice prioritet ne samo za Mostar nego i cijelu Hercegovinu.

- Sastoji se iz trase koja je ukupne dužine negdje 2,39 kilometara, tu se radi još izgradnja tunela Privorac koji je sa dvije cijevi ukupne dužine 180 metara, vijadukta Rodoč koji je ukupne dužine 168 metara i dolje se izlazi s kružnim tokom na lokalnu cestu - navodi za BHRT Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste Federacije BiH.

Izgradnja mostarske obilaznice, projekt je na koji se čeka više od 20 godina. Njegovim završetkom, koji je planiran za dvije godine, konačno će se rasteretiti promet teškim vozilima koji se odvija gradskim ulicama.

Radovi na završnoj fazi izgradnje južne obilaznice Mostara teku planiranom dinamikom, kažu u resornom ministarstvu.

Vrijednost dionice je 32,4 miliona maraka.

- Ova faza projekta se financira iz proračuna Vlade Federacije BiH na isti način na koji se financiraju neke druge ceste u Federaciji BiH. Primjerice, dionica na trasi ceste Tuzla-Sarajevo, transverzala u Sarajevu od Stupske petlje do Aerodroma Sarajevo, trenutno se financira iz proračuna Federacije BiH. Prethodne dionice su financirane iz kredita međunardnih finacijskih institucija - kazao je Danijel Kuzman iz Ministarstva prometa i komunikacija FBiH.

- Završetkom ove dionice ćemo kompletan tranzitni promet, teški promet, preusmjeriti na ovu cestu i time rasteretiti grad Mostar, što mislim da je nekako najveći doprinos. S druge strane, ovo je i brza prometnica koja povezuje Koridor 5-ce, autocestu sa zaleđem zapadne Hercegovine i veza kojom grad Mostar dobiva jednu prometnicu gdje se povezuje sa svojom možda navjećom industrijskom zonom Miljkovići - navodi gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Završetak ove završne dionice planiran je za dvije godine, kada će mostarska obilaznica konačno biti u funkciji. Ukupna vrijednost projekta južne obilaznice Mostara je gotovo 97 miliona maraka.