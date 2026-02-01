BiH prijeti arbitraža od 700 miliona eura zbog neplaćenih dugova RS

Vlasti RS imaju rok do 6. februara da postignu dogovor o dugu sa Elektrogospodarstvom Slovenije (EGS)

RiTe Ugljevik. Screenshot

A. O.

1.2.2026

Bosni i Hercegovini prijeti arbitraža od 700 miliona eura u Vašingtonu (Washingtonu), jer vlasti RS još nisu postigle poravnanje sa slovenačkom elektroprivredom za prijeratna ulaganja u TE Ugljevik, uključujući potraživanja za neisporučenu struju i kamate.

Vlasti RS imaju rok do 6. februara da postignu dogovor o dugu sa Elektrogospodarstvom Slovenije (EGS).

Slovenačka državna kompanija Elektogospodarstvo Slovenije ulagala je još u vrijeme bivše SFRJ u izgradnju Rudnika i Termoelektrane Ugljevik. Dogovor je bio jednostavan. Slovenci ulažu, a zauzvrat dobiju dio proizvedene struje. Isporuke su prekinute početkom agresije na BiH. Spor traje više od 30 godina.

Slovenačka državna kompanija pokrenula je dva arbitražna procesa u Beogradu i Washingtonu, tražeći odštetu za ulaganja i neisporučenu struju.

Prvi spor u Beogradu su dobili i na osnovu njega, termoelektrana u većinskom vlasništvu Elektroprivrede RS mora Slovencima isplatiti oko 190 miliona eura odštete za neisporučenu struju i zatezne kamate.

Drugi postupak, pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu je privremeno obustavljen do 6. februara kako bi se dao prostor za dogovor.

Tužba u kojoj se traži odšteta od 700 miliona eura je formalno podnesena protiv Bosne i Hercegovine jer ovaj centar vodi postupke isključivo protiv država.

Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je postignut dogovor o naplati iz Holdinga Slovenske elektrane u čijem sastavu posluje Elektrogospodarstvo Slovenije, da "ne žele komentarisati dinamiku pregovora i otvorenih sudskih postupaka".

Iz Vlade RS navode da su blizu dogovora sa ovom kompanijom.

- Cilj pregovora je da, nakon što strane postignu dogovor o poravnanju gore navedenog iznosa, Slovenska elektroprivreda prekine postupak pred Arbitražnim sudom u Vašingtonu".

Ekonomski eksperti tvrde da kakav god ishod bude trošak će platiti građani.

- Bilo kako bilo, na kraju će uvijek cijenu toga platiti građani i privreda kroz veća davanja ili za struju ili kroz veće poreze - objašnjava ekonomski analitičar Damir Miljević za Radio Slobodna Evropa.

Dok rok ističe, Termoelektrana Ugljevik, koja proizvodi preko 30 posto struje u ovom entitetu se bori sa nestašicom uglja, a građane već od 1. februara očekuju veći računi za struju za 10 posto zbog poskupljenja mrežarine.

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.