Izdavanje "stana na dan" donosi prihode veće od prosječne plaće

U posljednjih nekoliko godina, izdavanje stanova na dan izraslo je u jedan od najprofitabilnijih i najdinamičnijih segmenata turističke ponude u Bosni i Hercegovini. Ono što je nekada bilo povremeno rješenje za putnike i goste, danas je postalo ozbiljan biznis koji vlasnicima nekretnina donosi mjesečne prihode veće od prosječne plaće.

Ekspanziji ovog trenda najviše su doprinijele globalne platforme poput Airbnba, Bookinga i sličnih servisa koje su omogućile da gotovo svaki stan u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli ili na bh. planinama postane dio svjetskog turističkog tržišta. Sve veći broj građana odlučuje se da svoje nekretnine pretvori u apartmane za kratkoročni najam, računajući na brzu i relativno sigurnu zaradu.

Cijene i kazne

Cijene najma variraju u zavisnosti od lokacije, opremljenosti, kvadrature i sezone. Tako se na tržištu mogu pronaći skromniji stanovi već od 40 KM po noći, dok luksuzniji apartmani u atraktivnim gradskim zonama, posebno tokom turističke sezone ili praznika, dostižu cijene i do 300 KM.

U praksi, to znači da jedan solidno pozicioniran stan može vlasniku donijeti mjesečne prihode od nekoliko hiljada maraka, često uz manji angažman nego kod klasičnog dugoročnog najma.

Iz Porezne uprave FBiH za „Dnevni avaz“ ističu da izdavanje stanova na dan spada u ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a samim tim povlači za sobom određene porezne obaveze prema Zakonu o porezu na dohodak Federacije Bosne i Hercegovine.

Prema Zakonu o porezu na dohodak FBiH, svaki iznos koji se ostvari od iznajmljivanja stanova, kuća, soba ili kreveta putnicima i turistima smatra se dohotkom od imovine. Ovaj dohodak podliježe porezu, a stopa poreza iznosi 10 posto na naplaćeni iznos najamnine, umanjen za priznate rashode koji se odnose na iznos ostvarene najamnine.