Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPASAN PROIZVOD

Hitno bacite ovu salamu, sadrži bakterije koje uzrokuju zatajenje bubrega

Najveća opasnost prijeti od krvavog proljeva i visokog febriliteta

Trgovina namirnica. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

2.2.2026

Njemački trgovački lanac REWE hitno je povukao iz prodaje delikatesnu salamu vlastite robne marke “ja!” nakon što je u uzorcima otkrivena opasna bakterija Escherichia coli (STEC).

Proizvođač Gustoland GmbH upozorava kupce da nipošto ne konzumiraju sporni proizvod jer posljedice mogu biti kobne.

Opasni simptomi i rizik za zdravlje

Prisutnost šiga toxin-formirajuće bakterije E. coli nije nimalo bezazlena. 

Osim uobičajenih želučanih tegoba i bolova u trbuhu, stručnjaci upozoravaju na mogućnost razvoja teških kliničkih slika.

Povlačenje se odnosi na pakovanja od 200 grama s rokovima trajanja 28. februara i 1. marta 2026. godine. Screenshot

Najveća opasnost prijeti od krvavog proljeva i visokog febriliteta, a u najgorem slučaju može doći do akutnog zatajenja bubrega, poznatog kao hemolitičko-uremijski sindrom (HUS).

Provjerite svoje frižidere

Povlačenje se odnosi na pakovanja od 200 grama s rokovima trajanja 28. februara i 1. marta 2026. godine (EAN kod: 4337256506304).

Proizvod se prodavao u šest njemačkih saveznih država, uključujući Bavarsku, Hessen i Baden-Württemberg, gdje živi velik broj naših iseljenika.

Povrat novca zajamčen

Iz REWE-a poručuju kupcima da spornu salamu ne moraju bacati u smeće, već je mogu vratiti u najbližu poslovnicu. Kompanija će izvršiti puni povrat novca, a kao poseban znak susretljivosti, predočenje računa nije potrebno.

# TRGOVINA
# HRANA
# BAKTERIJA
# NJEMAČKA
# ESCHERICHIA COLI
# SALAMA
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.