Hitno bacite ovu salamu, sadrži bakterije koje uzrokuju zatajenje bubrega

Njemački trgovački lanac REWE hitno je povukao iz prodaje delikatesnu salamu vlastite robne marke “ja!” nakon što je u uzorcima otkrivena opasna bakterija Escherichia coli (STEC).
Proizvođač Gustoland GmbH upozorava kupce da nipošto ne konzumiraju sporni proizvod jer posljedice mogu biti kobne.
Opasni simptomi i rizik za zdravlje
Prisutnost šiga toxin-formirajuće bakterije E. coli nije nimalo bezazlena.
Osim uobičajenih želučanih tegoba i bolova u trbuhu, stručnjaci upozoravaju na mogućnost razvoja teških kliničkih slika.
Najveća opasnost prijeti od krvavog proljeva i visokog febriliteta, a u najgorem slučaju može doći do akutnog zatajenja bubrega, poznatog kao hemolitičko-uremijski sindrom (HUS).
Provjerite svoje frižidere
Povlačenje se odnosi na pakovanja od 200 grama s rokovima trajanja 28. februara i 1. marta 2026. godine (EAN kod: 4337256506304).
Proizvod se prodavao u šest njemačkih saveznih država, uključujući Bavarsku, Hessen i Baden-Württemberg, gdje živi velik broj naših iseljenika.
Povrat novca zajamčen
Iz REWE-a poručuju kupcima da spornu salamu ne moraju bacati u smeće, već je mogu vratiti u najbližu poslovnicu. Kompanija će izvršiti puni povrat novca, a kao poseban znak susretljivosti, predočenje računa nije potrebno.